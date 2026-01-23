Η νέα εποχή στη φιλοξενία ξεκινάει από το πλήρως ανανεωμένο City Hotel στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ένα από τα πιο ιστορικά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, το City Hotel, περνά σε μια νέα εποχή μετά από δύο χρόνια και υποδέχεται ξανά τους επισκέπτες του πλήρως ανανεωμένο, συνδυάζοντας τη σύγχρονη αισθητική με την αυθεντική φιλοξενία που το χαρακτηρίζει εδώ και πενήντα χρόνια

Η νέα εποχή στη φιλοξενία ξεκινάει από το πλήρως ανανεωμένο City Hotel στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Το City Hotel γράφει ένα νέο κεφάλαιο στην πενηντάχρονη ιστορία του. Μετά από δύο χρόνια εργασιών, το αγαπημένο ξενοδοχείο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης υποδέχεται πλέον το κοινό πλήρως ανανεωμένο.

Διατηρώντας την κλασική του ταυτότητα, το τετράστερο City Hotel συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με το ίδιο αφοσιωμένο προσωπικό που αποτελεί την «ψυχή» του. Η τοποθεσία του, στην οδό Κομνηνών 11 -λίγα βήματα από την Πλατεία Αριστοτέλους και τον παραλιακό περίπατο- ενισχύει τον αστικό του χαρακτήρα και το καθιστά σημείο αναφοράς για την πόλη.

«Το City είναι περισσότερο από ένα ξενοδοχείο για εμάς• αποτελεί ένα κομμάτι της ιστορίας του κέντρου της Θεσσαλονίκης και της φιλοξενίας μας. Μετά από πενήντα χρόνια, συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο προορισμό των κατοίκων αλλά και των ταξιδιωτών που μας επισκέπτονται. Θέλουμε να παραμείνει έτσι για πολλά χρόνια ακόμα», δήλωσε ο CEO της TOR Hotel Group, Κωνσταντίνος (Ντίνος) Τορνιβούκας.

Βιωσιμότητα και υλικά κορυφαίας ποιότητας στο επίκεντρο

Την ανακαίνιση του City Hotel επιμελήθηκε το αρχιτεκτονικό γραφείο Bogdanos Architecture, που δημιούργησε χώρους με καθαρές γραμμές, minimal αισθητική και φυσικά υλικά κορυφαίας ποιότητας. Η έμπνευση για το design ενσωματώνει τη βυζαντινή κληρονομιά της Θεσσαλονίκης και την αισθητική της δεκαετίας του '70 -εποχή ίδρυσης του ξενοδοχείου- συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν μέσα από υλικά, χρωματισμούς και διακριτικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Οι υφές και οι γραμμές αντανακλούν το πνεύμα εκείνης της περιόδου, δημιουργώντας για τον επισκέπτη μια εμπειρία άνεσης και οικειότητας από την πρώτη στιγμή.

Στο lobby, η ξύλινη διάτρητη επένδυση, η τερακότα και οι στρογγυλοί καθρέφτες αποτελούν αναφορές στη βυζαντινή παράδοση, εισάγοντας ρυθμικότητα και συνοχή στον σχεδιασμό. Τα φωτεινά νέον αναδεικνύουν μια πιο σύγχρονη διάσταση, συνεχίζοντας τον διάλογο ανάμεσα στο ιστορικό και το μοντέρνο, ενώ τα γραφιστικά μοτίβα στους τοίχους προσθέτουν μια νοσταλγική αναφορά που συνδέει την εποχή ίδρυσης του ξενοδοχείου με το σήμερα.

city hotel

Τα 125 δωμάτια και σουίτες ανανεώθηκαν πλήρως, από τα Standard δωμάτια έως τη The One Suite. Οι νέοι χώροι αποπνέουν άνεση και ηρεμία, με ενσωματωμένα custom-made έπιπλα σε χρωματική παλέτα με ουδέτερους γήινους τόνους -πράσινο, μπεζ και φυσικό ξύλο. Η εμπειρία διαμονής αναβαθμίζεται με σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, με τα δωμάτια να διαθέτουν σύστημα keyless entry, έξυπνα χειριστήρια θερμοκρασίας και φωτισμού, USB power hubs και premium υφάσματα. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί η πράσινη επένδυση περιμετρικά του λουτρού που προσθέτει βάθος και ενδιαφέρον στον χώρο.

city hotel

Στους κοινόχρηστους χώρους επιλέχθηκαν υλικά όπως μάρμαρο από τη Βόρεια Ελλάδα, ξύλο και μια tailor-made μοκέτα που παραπέμπει στα κεφαλάρια των κρεβατιών, δημιουργώντας μια οπτική συνέχεια και ζεστή ατμόσφαιρα. «Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα ξενοδοχείο του οποίου η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στην ιστορία και την τρέχουσα εμπειρία του επισκέπτη, καθιστώντας κάθε παραμονή μοναδική. Η λιτότητα και η καθαρή γεωμετρία διαμορφώνουν ένα ήρεμο και οργανωμένο περιβάλλον, όπου κάθε στοιχείο έχει λόγο ύπαρξης. Μέσα από την επιλογή των συγκεκριμένων υλικών, χρωμάτων και φωτισμού, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον του ξενοδοχείου, τιμώντας την ιστορία του. Ταυτόχρονα, εντάσσουμε σύγχρονα στοιχεία που συνδέουν τον χώρο με τον σύγχρονο αστικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης», δήλωσε ο Άκης Μπογδάνος.

Παράλληλα, ενσωματώθηκαν ενεργειακά αποδοτικά συστήματα φωτισμού και κλιματισμού, καθώς και λύσεις εξοικονόμησης νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Δόθηκε έμφαση στη χρήση τοπικών υλικών και Ελλήνων προμηθευτών, καθώς και στην επιλογή ανθεκτικών επιφανειών και πρώτων υλών. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και διασφαλίζεται η βιώσιμη λειτουργία του ξενοδοχείου.

Ένα τοπόσημο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Το ανανεωμένο City Hotel φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από ένα ξενοδοχείο -ένα τοπόσημο για την πόλη. Κεντρικό στοιχείο της νέας αισθητικής είναι η εντυπωσιακή τοιχογραφία του ΚΕΖ στο lobby, ένας φόρος τιμής στη Θεσσαλονίκη. Ο ΚΕΖ, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους Έλληνες street artists, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983 και ασχολείται με το graffiti από το 1997. Το στυλ του επηρεάζεται από ξυλογραφίες, ανάγλυφα και τυπογραφία, ενώ αντλεί έμπνευση από την ελληνική μυθολογία, τη φύση και το αστικό περιβάλλον. Η τοιχογραφία του στο City Hotel αποτελεί ένα καλλιτεχνικό statement που συνδέει το ξενοδοχείο με την πόλη και την κουλτούρα της.

city hotel

Το City Hotel προσφέρει κεντρική πρόσβαση στα πάντα και λειτουργεί ως «βάση» για εργασία ή αναψυχή. Το πρωινό είναι πλούσιο, με ελληνικές και διεθνείς επιλογές. Στο ισόγειο λειτουργεί το Komninon Restaurant & Bar για καφέ, ελαφριά γεύματα και κοκτέιλ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι αποδοχές περιλαμβάνουν 24ωρη υποδοχή/concierge, αίθουσες συναντήσεων για εταιρικές ανάγκες, free Wi-Fi, relaxation lounge και θέσεις εργασίας στο mezzanine.

city hotel

Η ανακαίνιση του ξενοδοχείου εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς επενδυτικής δραστηριότητας της TOR Hotel Group στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο όμιλος γιορτάζει φέτος 100 χρόνια παρουσίας στον κλάδο της ελληνικής φιλοξενίας. Η οικογένεια Τορνιβούκα παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη ποιοτικών ξενοδοχειακών μονάδων στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζει την πρώτη της επένδυση στην Αθήνα, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό της σε νέες αγορές.

