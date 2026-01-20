Ζάκυνθος: Νέα πυρκαγιά στο ίδιο ασθενοφόρο για το οποίο συνελήφθη 45χρονος για εμπρησμό

Για τον εμπρησμό στο ασθενοφόρο είχε συλληφθεί ένας 45χρονος ημεδαπός στις 9 Ιανουαρίου.

Νέα πυρκαγιά, στο ίδιο ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας για το οποίο συνελήφθη 45χρονος για εμπρησμό στις 9 Ιανουαρίου, ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (20/01) στη Ζάκυνθο.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για τη φωτιά που ξέσπασε στο ίδιο ασθενοφόρο της ιδιωτικής εταιρείας περίπου στις 05:40 τα ξημερώματα σήμερα.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου σε συνεργασία με την Ασφάλεια Ζακύνθου.

Οι αρχές είχαν προχωρήσει στις 9 Ιανουαρίου στη σύλληψη ενός 45χρονου ημεδαπού για την υπόθεση, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για εμπρησμό, φθορές, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

*Με πληροφορίες από imerazante.gr

