Ζάκυνθος: Νέα πυρκαγιά στο ίδιο ασθενοφόρο για το οποίο συνελήφθη 45χρονος για εμπρησμό
Ο άνδρας συνελήφθη στις 9 Ιανουαρίου για εμπρησμό στο ιδιωτικό ασθενοφόρο, καθώς και για κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών
Νέα πυρκαγιά, στο ίδιο ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας για το οποίο συνελήφθη 45χρονος για εμπρησμό στις 9 Ιανουαρίου, ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (20/01) στη Ζάκυνθο.
Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για τη φωτιά που ξέσπασε στο ίδιο ασθενοφόρο της ιδιωτικής εταιρείας περίπου στις 05:40 τα ξημερώματα σήμερα.
Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου σε συνεργασία με την Ασφάλεια Ζακύνθου.
Οι αρχές είχαν προχωρήσει στις 9 Ιανουαρίου στη σύλληψη ενός 45χρονου ημεδαπού για την υπόθεση, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για εμπρησμό, φθορές, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
*Με πληροφορίες από imerazante.gr