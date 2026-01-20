Ζάκυνθος: Νέα πυρκαγιά στο ίδιο ασθενοφόρο για το οποίο συνελήφθη 45χρονος για εμπρησμό

Ο άνδρας συνελήφθη στις 9 Ιανουαρίου για εμπρησμό στο ιδιωτικό ασθενοφόρο, καθώς και για κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Newsbomb

Ζάκυνθος: Νέα πυρκαγιά στο ίδιο ασθενοφόρο για το οποίο συνελήφθη 45χρονος για εμπρησμό

Για τον εμπρησμό στο ασθενοφόρο είχε συλληφθεί ένας 45χρονος ημεδαπός στις 9 Ιανουαρίου.

imerazante.gr
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα πυρκαγιά, στο ίδιο ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας για το οποίο συνελήφθη 45χρονος για εμπρησμό στις 9 Ιανουαρίου, ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (20/01) στη Ζάκυνθο.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για τη φωτιά που ξέσπασε στο ίδιο ασθενοφόρο της ιδιωτικής εταιρείας περίπου στις 05:40 τα ξημερώματα σήμερα.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου σε συνεργασία με την Ασφάλεια Ζακύνθου.

Οι αρχές είχαν προχωρήσει στις 9 Ιανουαρίου στη σύλληψη ενός 45χρονου ημεδαπού για την υπόθεση, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για εμπρησμό, φθορές, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

*Με πληροφορίες από imerazante.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του όταν του ζήτησε να χωρίσουν

17:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στην ΚΟΕΣ: Στις 27 Μαρτίου το Συνέδριο, τι είπε για Καρυστιανού, συνεργασία με άλλα κόμματα και διάλογο για το αγροτικό

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Ουρές από νταλίκες στην Πάτρα

17:18ΕΛΛΑΔΑ

«Αντίο κύριε Στάθη»: Η συγκινητική ανάρτηση της «Σχεδίας» για τον θανάτο του πωλητή του περιοδικού, Στάθη Παπαναστασίου

17:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Οντουμπάτζο στην Ομόνοια - Με 2.000 φίλους της στην Τρίπολη

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Καρυστιανού: Αδιανόητο να συζητάμε το 2026, το τι θα κάνει μια γυναίκα με το σώμα της

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων λόγω της κακοκαιρίας - «Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις»

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας υπό την προεδρία Μητσοτάκη-Ερντογάν συζήτησαν οι υφυπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών

17:04LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: Αποκάλυψε τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανατροπή νταλίκας στην Περιμετρική - Εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω του λιμανιού

16:54LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - Το βίντεο από το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κομμάτια τσιμέντου αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία - Σημαντικές ζημιές σε σταθμευμένο όχημα (Βίντεο)

16:45LIFESTYLE

MasterChef: Η ανακοίνωση για το αποψινό επεισόδιο

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Ρωμαίου: «Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά» - Η ανάρτηση της τραγουδίστριας για την συνωνυμία που οδήγησε στην παρεξήγηση

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νέα πυρκαγιά στο ίδιο ασθενοφόρο για το οποίο συνελήφθη 45χρονος για εμπρησμό

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Εξιχνιάστηκε κλοπή χρυσαφικών από σπίτι – Δικογραφία σε βάρος 19χρονου

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: «Εάν οι ΗΠΑ προσπαθήσουν να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία με τη βία, αυτό θα σήμαινε πόλεμο», δήλωσε βουλευτής

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Μαθητής γυμνασίου πήγε στο σχολείο του με πιστόλι

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ευρείας κλίμακας επιχείρηση της ΔΑΟΕ - Στόχος τα παράνομα λογισμικά σε βενζινάδικα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα - Εντυπωσιακό βίντεο από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Κλεισμένη στο σπίτι η σύζυγος του 50χρονου - Η συνάντηση με τον αδερφό του δράστη

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Ο άντρας μου με απειλούσε ότι θα με σκοτώσει» λέει η σύζυγος του κοινοτάρχη

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία της Αττικής ενόψει της κακοκαιρίας

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Μαθητής γυμνασίου πήγε στο σχολείο του με πιστόλι

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα - Εντυπωσιακό βίντεο από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

15:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο λύκειο, εθνικό απολυτήριο κι ακόμη 9 νομοθετικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2026

15:27LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο - «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

15:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία για την αυριανή κακοκαιρία

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για τις επόμενες 36 ώρες εξέδωσε η ΕΜΥ - Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική, σύσκεψη στην

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Ομιλία στο Νταβός με γυαλιά Aviator αλά… «Top Gun»

15:04LIFESTYLE

Αναστασία: Θαμώνας αντί για γαρύφαλλα πέταξε καναπέ στην πίστα του μαγαζιού που τραγουδούσε

16:10LIFESTYLE

Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Τα παιδιά κάνουν λάθη», είπε μετά την εκρηκτική ανάρτηση του γιου του

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες 2026: Πότε πέφτουν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα

16:54LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - Το βίντεο από το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ