Μαρίζα Φλωράτου: Πώς πήρε τον τίτλο της βασίλισσας του φετινού καρναβαλιού της Πάτρας

Με δύο πτυχία και γνώσεις χορού η Μαρίζα Φλωράτου είναι η νέα φετινή βασίλισσα του καρναβαλιού της Πάτρας.

«Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη», είπε στο Mega η Μαρίζα Φλωράτου που είναι η πρώτη φορά που κερδίζει τον τίτλο της βασίλισσας.

Γεννημένη στην Πάτρα και με καταγωγή από την Κεφαλονιά κατέθεσε το βιογραφικό της και μετά από συνέντευξη επελέγη να είναι η βασίλισσα για το καρναβάλι.

«Ακολουθήθηκε η διαδικασία των αιτήσεων. Περίπου τον Νοέμβρη, Δεκέμβρη ανοίγουν οι αιτήσεις και στέλνουμε τα βιογραφικά μας και κάποιες φωτογραφίες. Έπειτα περνάμε από συνέντευξη όπου γίνεται και η τελική επιλογή», ανέφερε.

Σε ερώτηση ποιες αρετές ψάχνουν σε μία βασίλισσα η Μαρίζα Φλωράτου εξήγησε: «Πέρα από την ομορφιά που είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν και το πρώτο πράγμα που βλέπει όλος ο κόσμος πρέπει να είναι συνδυαστικά με το χαρακτήρα. Να είναι ενθουσιώδης, να θέλει να το κάνει (σ.σ. να συμμετέχει στο καρναβάλι) για να γνωρίσει τον κόσμο, να χορέψει με τον κόσμο. Είναι ένα πακέτο».

Όπως είπε της αρέσει το καρναβάλι και συμμετέχει κάθε χρονιά. «Εγώ χορεύω (σ.σ. στο Πατρινό Καρναβάλι) από όταν η μαμά μου ήταν έγκυος σε εμένα. Δεν υπάρχει χρονιά που να έχουμε χάσει πέρα από τις χρονιές του κόβιντ», τόνισε η Μαρίζα Φλωράτου.

Όσο για το εάν έχει σταματήσει την δουλειά της για να αναλάβει τα «βασιλικά καθήκοντά της» η Μαρίζα Φλωράτου είπε: «Τα κάνω παράλληλα. Εγώ έχω σπουδάσει ισπανική Φιλολογία και φυσικοθεραπεία και ασχολούμαι και με τον χορό, οπότε όλα γίνονται παράλληλα».

Επιπλέον ανέφερε ότι καμία βασίλισσα δεν πληρώνεται και κάνει η ίδια τις επιλογές των ρούχων της. Την ημέρα της παρέλασης, όμως, φοράει ειδική στολή που έχει φτιαχτεί για να ταιριάζει με το άρμα της. Το θέμα του φετινού άρματος της βασίλισσας, όπως αποκάλυψε η Μαρίζα Φλωράτου θα είναι κύκνοι με φλαμίνγκο.

