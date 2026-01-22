Βούλα: Πήραν μπρος τα μπεκ μετά τις πλημμύρες της κακοκαιρίας

Μετά τις χθεσινές πλημμύρες που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ένα περιστατικό προκάλεσε σχόλια και αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής. Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κάτοικο, σύστημα αυτόματου ποτίσματος τέθηκε σε λειτουργία, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί ισχυρή βροχόπτωση.

Σύμφωνα με τις εικόνες, το περιστατικό σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο, πιθανότατα δημοτικό, όπου τα μπεκ ποτίσματος λειτούργησαν κανονικά, ενώ το έδαφος ήταν ήδη βρεγμένο από τα νερά της βροχής. Το γεγονός σχολιάστηκε έντονα από κατοίκους, οι οποίοι έκαναν λόγο για σπατάλη νερού σε μια χρονική στιγμή που η περιοχή δοκιμαζόταν από πλημμυρικά φαινόμενα.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα αυτόματα συστήματα ποτίσματος λειτουργούν βάσει προγραμματισμού, σε προκαθορισμένες ώρες. Μετά από έκτακτα καιρικά φαινόμενα, όπως οι χθεσινές πλημμύρες, δεν είναι πάντα εφικτό να απενεργοποιηθούν ή να επαναπρογραμματιστούν άμεσα.

