Έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς - Βίντεο στα social media «πρόδωσε» 22χρονο οδηγό

Οι αστυνομικοί που παρακολουθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επικίνδυνη οδήγηση εντόπισαν ένα βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα. Σε αυτό φαινόταν ένας οδηγός μηχανής μεγάλου κυβισμού να συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς σε δρόμους της Αττικής, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν το βίντεο και ταυτοποίησαν τον οδηγό, έναν 22χρονο Έλληνα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά όταν προσπάθησε να ξεφύγει από αστυνομικό έλεγχο.

Η μηχανή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στη Νέα Ιωνία, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα.