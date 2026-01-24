Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή 24 Ιανουαρίου: Συνεχίζονται οι χειμερινές εκπτώσεις

Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή (25/1), καθώς συνεχίζονται οι χειμερινές εκπτώσεις. Τα μαγαζιά θα ανοίξουν στις 11:00 και θα κλείσουν στις 18:00, ενώ τα πολυκαταστήματα θα έχουν διευρυμένο ωράριο και θα κατεβάσουν ρολά στις 20:00.

Ενδεικτικά, το ωράριο των πολυκαταστημάτων

The Mall Athens: 11:00 έως 20:00

Athens Metro Mall: 11:00 έως 20:00

Golden Hall: 11:00 έως 20:00

Designer Outlet Athens (McArthurGlen): 11:00 έως 20:00

Attica: 11:00 έως 20:00

Notos: 11:00 έως 20:00

Riverwest: 11:00 έως 20:00

IKEA: 11:00 έως 20:00

Σε ό,τι αφορά στα σούπερ μάρκετ, θα είναι κλειστά με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα ο Σκλαβενίτης στο Smart Park. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα Lidl από τις 11:00 μέχρι τις 20:00, ενώ Βασιλόπουλος (σ.σ.: πλην των shop&go που είναι ανοιχτά) και MyMarket ενημερώνουν σχετικά στις ιστοσελίδες τους για τα ανοιχτά καταστήματα.

Οι χειμερινές εκπτώσεις ολοκληρώνονται το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με την εμπορική κίνηση να είναι μέτρια, ωστόσο, οι έμποροι ευελπιστούν να ξεπεράσουν τον αντίστοιχο περσινό τζίρο.