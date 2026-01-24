ΟΠΕΚΕΠΕ: Τον Οκτώβριο του 2024 άνοιγαν ερμάρια με τροχούς, κόφτες – Μεταξύ αυτών & της Τυχεροπούλου

Βίντεο ντοκουμέντο με τον κλειδαρά να ανοίγει με τον τροχό το ερμάριο της ελέγκτριας του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας.

Αυτή η εικόνα, την οποία μετέδωσε ο ALPHA, επιδεικνύει το κλίμα που επικρατούσε σε έναν οργανισμό επιφορτισμένο με τη διανομή δισεκατομμυρίων ευρώ σε αγρότες, κτηνοτρόφους και εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

Το «μυστικό» με το ερμάριο νούμερο «12» και το bullying στην Τυχεροπούλου

Ωστόσο, ανακύπτουν σοβαρά ερωτήματα για την υπόθεση. Ένα από τα πρόσωπα – «κλειδιά» κατά τη διάρκεια των ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αλλά και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής είναι η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και μέλος της ομάδας ελέγχου, η οποία βρήκε 99 «αμαρτωλά» ΑΦΜ κι έδωσε την επίμαχη έκθεση στον τότε επικεφαλής του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος τη μεταβίβασε στον Μάκη Βορίδη και μετά την αποπομπή του, διορίστηκε στη Γενική Γραμματεία του πρωθυπουργού, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το «θρίλερ» με το ερμάριο νούμερο «12»

Η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ιδιαίτερα επί των ημερών Αυγενάκη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και νωρίτερα, έκανε ό,τι περνά από το χέρι της ώστε να αποχωρήσει η Παρασκευή Τυχεροπούλου από τη θέση της. Της κλείδωναν το γραφείο, πετούσαν προσωπικά της αντικείμενα έξω από το γραφείο και σαν να μην έφταναν αυτά, αρκετές φορές πήγαινε και το έβρισκε… κλειδωμένο, όπως κατέθεσε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ωστόσο, το αποκορύφωμα της υπόθεσης αφορούσε ένα ερμάριο (ντουλαπάκι) στο οποίο φυλούσε όλα τα στοιχεία που είχε συλλέξει για το σκάνδαλο. Δηλαδή, την αλληλογραφία που αντάλλασε με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, κομμάτια της δικογραφίας και άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν τις παρανομίες στον Οργανισμό.

Σε έγγραφα, φαίνεται ένα από τα εξώδικα που έλαβε η κυρία Τυχεροπούλου από την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έλεγε μεταξύ άλλων: «Σας καλούμε την 23η Οκτωβρίου 2024 να παραδώσετε το αρχείο. Δικαστικός επιμελητής θα παραγγελθεί να προβεί στο άνοιγμα του ερμαρίου και σε καταγραφή όσων βρίσκονται εντός αυτού».

Ο δικαστικός επιμελητής –κι αφού δεν απάντησε στο εξώδικο η Τυχεροπούλου– πήγε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την 25η Οκτωβρίου 2024 εξέδωσε έκθεση, στην οποία αναφέρει ότι «εισήλθαμε στο γραφείο 503, στον 5ο όροφο, όπου διατηρούσε γραφείο η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου του Ιωάννη κι όπου βρίσκεται το ντουλάπι με αριθμό 12, το οποίο και βρήκα ανοικτό».

Πλέον, όλες οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αθήνα και περιφέρεια λειτουργούν υπό τη «σκέπη» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στις 30 Δεκεμβρίου, εκδόθηκε το ΦΕΚ και από τη 2α Ιανουαρίου, την πρώτη εργάσιμη του νέου έτους, τέθηκε σε εφαρμογή.

