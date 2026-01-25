Δορυφόροι και Κτηματολόγιο στην υπηρεσία των αγροτών: Πώς θωρακίζονται οι πραγματικές καλλιέργειες

Ο νέος ενιαίος ψηφιακός γεωχωρικός χάρτης της χώρας αποτυπώνει με σαφή και αντικειμενική εικόνα τι πραγματικά υπάρχει στο έδαφος

Newsbomb

Δορυφόροι και Κτηματολόγιο στην υπηρεσία των αγροτών: Πώς θωρακίζονται οι πραγματικές καλλιέργειες

Η περιοχή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Κρήτης, όπως αποτυπώνεται σε παλαιότερη απεικόνιση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται και καταβάλλονται οι αγροτικές ενισχύσεις βρίσκεται σε εξέλιξη και φέρει ισχυρό ψηφιακό αποτύπωμα.

Για πρώτη φορά, χάρη στις πολύ υψηλής ανάλυσης εικόνες των μικροδορυφόρων και τα δεδομένα του ελληνικού Κτηματολογίου που βρίσκεται σε λειτουργία, το κράτος αποκτά μια σαφή και αντικειμενική εικόνα για το τι υπάρχει πραγματικά στο έδαφος: ποια έκταση καλλιεργείται, ποια είναι βοσκότοπος, ποια έχει άλλη χρήση και ποια δεν έχει καμία σχέση με γεωργική δραστηριότητα.

Στον πυρήνα της βρίσκεται μια συντονισμένη παρέμβαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ. Το σχέδιο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην πλήρη ευθυγράμμιση της χώρας με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, αλλά κυρίως στην προστασία εκείνων που ζουν πραγματικά από την παραγωγή.

«Η ψηφιακή μετάβαση του κράτους δεν είναι ένα αφηρημένο σύνθημα, αλλά ένα ουσιαστικό εργαλείο δικαιοσύνης, διαφάνειας και αξιοπιστίας, που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε παθογένειες δεκαετιών. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι διαθέτει τη βούληση να συγκρουστεί με χρόνιες στρεβλώσεις και αναποτελεσματικές πρακτικές που ταλαιπώρησαν για χρόνια πολίτες και επαγγελματίες. Στον αγροτικό τομέα, αυτή η επιλογή γίνεται πράξη -μεταξύ άλλων- μέσα από τη συστηματική αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και αξιόπιστων δεδομένων, ώστε να υπάρχει πλήρης και ξεκάθαρη εικόνα για το τι καλλιεργείται και τι δηλώνεται» επισημαίνει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και σημειώνει:

«Κεντρικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας θα αποτελεί ο νέος, ενιαίος ψηφιακός γεωχωρικός χάρτης της χώρας, βασισμένος σε δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης. Ένας χάρτης που θα λειτουργεί ως σταθερή και αξιόπιστη βάση για τις αγροτικές ενισχύσεις, διασφαλίζοντας ότι επιλέξιμες είναι αποκλειστικά οι πραγματικές γεωργικές εκτάσεις. Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τα γεωχωρικά δεδομένα του Κτηματολογίου, ώστε οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι, αντικειμενικοί και να βασίζονται στον πραγματικό κίνδυνο. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ, διαμορφώνουμε ένα ενιαίο και αξιόπιστο πλαίσιο ελέγχων που μειώνει τη γραφειοκρατία, ενισχύει την εμπιστοσύνη των παραγωγών και προστατεύει τους πραγματικούς αγρότες».

Για δεκαετίες, το ελληνικό σύστημα ενισχύσεων λειτουργούσε με ελλιπή χαρτογραφικά δεδομένα και χωρίς ενιαία ψηφιακή βάση. Το κράτος συχνά δεν είχε καθαρή εικόνα για το τι είναι καλλιέργεια, τι είναι βοσκότοπος και τι δεν έχει καμία σχέση με αγροτική δραστηριότητα. Αυτό δημιουργούσε ασάφειες, λάθη και διαφορετικές πρακτικές από περιοχή σε περιοχή, με αποτέλεσμα οι συνεπείς παραγωγοί να υφίστανται οριζόντιες περικοπές και καθυστερήσεις. Σήμερα, αυτή η εικόνα αλλάζει ριζικά.

Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται ο νέος ενιαίος ψηφιακός γεωχωρικός χάρτης της χώρας, βασισμένος σε δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης από μικροδορυφόρους. Το υπόβαθρο αυτό αποτελεί πλέον τη νέα αξιόπιστη βάση για το γεωγραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για πρώτη φορά, το κράτος γνωρίζει με ακρίβεια τι υπάρχει στο έδαφος: καλλιέργειες, βοσκότοποι, θερμοκήπια, κτίσματα, φωτοβολταϊκά πάρκα, βραχώδεις και υδάτινες εκτάσεις. Οι εικόνες αυτές «κουμπώνουν» σταδιακά πάνω στα δεδομένα του Ελληνικού Κτηματολογίου που βρίσκεται σε λειτουργία, το οποίο παρέχει τα ακριβή όρια και τη νομική ταυτότητα κάθε γεωτεμαχίου.

Πάνω σε αυτό το ενιαίο γεωχωρικό υπόβαθρο εφαρμόζονται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που αναλύουν μορφολογικά και φασματικά χαρακτηριστικά των εκτάσεων, αλλά και τη χρονική τους εξέλιξη. Το σύστημα δεν βλέπει απλώς μια εικόνα· αναγνωρίζει αν μια έκταση καλλιεργείται, αν βοσκείται, αν έχει μετατραπεί σε άλλη χρήση ή αν παραμένει αδρανής. Η αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων, κτηματολογικών στοιχείων, αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις, επιτρέπουν στο κράτος να εντοπίζει ασυνέπειες με αντικειμενικό τρόπο και να προχωρά σε στοχευμένους, και όχι μαζικούς, ελέγχους.

Αυτό είναι κομβικό για τους πραγματικούς αγρότες. Εκείνους που καλλιεργούν, επενδύουν, έχουν ενεργή παρουσία στο χωράφι και τηρούν τους κανόνες. Για πρώτη φορά, οι ενισχύσεις τους θωρακίζονται ουσιαστικά, γιατί το σύστημα μπορεί να αποδείξει αντικειμενικά ότι οι εκτάσεις τους είναι πράγματι επιλέξιμες και ενεργές. Οι συνεπείς παραγωγοί δεν μπαίνουν πλέον στο ίδιο καλάθι με όσους δηλώνουν θεωρητικά εκτάσεις χωρίς αντίκρισμα στο πεδίο.

Ήδη από τις πρώτες ανανεώσεις των δορυφορικών υποβάθρων καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στις χρήσεις γης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιοχή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Κρήτης. Εκεί, οι αλλαγές στη χρήση γης αποτυπώνονται πλέον με απόλυτη σαφήνεια στις πρόσφατες δορυφορικές απεικονίσεις: εκτάσεις που μέχρι πρότινος εμφανίζονταν ως αγροτικές έχουν μετατραπεί σε εργοτάξια, υποδομές και συνοδευτικές εγκαταστάσεις.

fwto1.jpg

fwto2.jpg

Το νέο εικονιστικό υπόβαθρο, που καλύπτει με επικαιροποιημένα δεδομένα το σύνολο της Κρήτης, επιτρέπει στο κράτος να βλέπει αυτές τις μεταβολές σε πραγματικό χρόνο και να τις ενσωματώνει στους ελέγχους.

fwto3.jpg

Οι ψηφιακοί έλεγχοι δεν λειτουργούν αποκομμένα από το πεδίο. Συμπληρώνονται από συστηματικούς επιτόπιους ελέγχους με σύγχρονα μέσα: γεωαναφερμένες φωτογραφίες, πανοραμικά βίντεο και τρισδιάστατες αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας. Οι πρώτες εφαρμογές αυτής της πρακτικής σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Θεσσαλία και η Ανατολική Μακεδονία έχουν ήδη ενισχύσει την αξιοπιστία των στοιχείων και έχουν περιορίσει δραστικά τις ασάφειες που χαρακτήριζαν το παρελθόν.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, αναπτύσσει το GOV AGRI Wallet, μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που φιλοδοξεί να γίνει το βασικό εργαλείο επαφής του αγρότη με το κράτος. Μέσω αυτής, ο παραγωγός θα μπορεί να δηλώνει τη δραστηριότητά του, να ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από το αγροτεμάχιο ή το κοπάδι του και να τεκμηριώνει ψηφιακά την παρουσία του στο πεδίο, με ασφαλή πιστοποίηση θέσης και χρόνου. Τα δεδομένα αυτά ενσωματώνονται στο σύστημα ως ψηφιακά τεκμήρια πραγματικής εργασίας.

Όλο αυτό το πλέγμα τεχνολογιών, θεσμικών συνεργασιών και ελέγχων δεν είναι μια απλή ψηφιακή αναβάθμιση. Είναι μια βαθιά αλλαγή φιλοσοφίας. Η συμβολή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της ΑΑΔΕ δεν περιορίζεται σε τεχνικές παρεμβάσεις, αλλά θέτει τις βάσεις για ένα σύστημα όπου τα δεδομένα είναι διαφανή, οι κανόνες κοινοί για όλους και οι ενισχύσεις κατευθύνονται εκεί όπου υπάρχει πραγματική παραγωγή.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, ο έλεγχος δεν είναι απειλή. Είναι εγγύηση. Εγγύηση ότι οι πόροι της ΚΑΠ δεν θα διαχέονται άδικα, ότι η χώρα δεν θα εκτίθεται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις και -κυρίως- ότι ο πραγματικός αγρότης θα πληρώνεται δίκαια, έγκαιρα και χωρίς να σηκώνει στις πλάτες του τις στρεβλώσεις ενός παλιού συστήματος που δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τη δήλωση από το χωράφι.

*Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το έγκλημα το 2014 του πατροκτόνου - Πώς είχε δολοφονήσει τη μητέρα του

09:02ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Ντόντσιτς τιμώρησε ξανά τους Μάβερικς, τρομερή ανατροπή οι Λέικερς – Όλα τα αποτελέσματα

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πήρε την κατηφόρα το Tesla Cybertruck

09:00ΕΡΓΑΣΙΑ

Τι αλλάζει το 2026 στο εργασιακό τοπίο: Τεχνητή νοημοσύνη, ευελιξία και Gen Z επαναπροσδιορίζουν τα δεδομένα

08:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Γλυφάδα: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Δορυφόροι και Κτηματολόγιο στην υπηρεσία των αγροτών: Πώς θωρακίζονται οι πραγματικές καλλιέργειες

08:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζεφύρι: Συνελήφθη 56χρονος για παράνομη οπλοκατοχή

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Δύο τροχαία ατυχήματα εντός μίας ώρας - Στο νοσοκομείο δύο άτομα

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις νεκροί στη Νέα Υόρκη από τις ακραίες θερμοκρασίες – Ακυρώθηκαν πάνω από 13.000 πτήσεις

08:27ΜΠΑΣΚΕΤ

«Δάκρυσε» το Σικάγο: Οι Μπουλς απέσυραν τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ – Το μήνυμα του Μάικλ Τζόρνταν

08:23WHAT THE FACT

Πώς θα τελειώσει ο κόσμος; Η NASA έδωσε την απάντηση για το τέλος της ανθρωπότητας

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Πράκτορας με πολιτικά παίρνει το όπλο που είχε ο 37χρονος διαδηλωτής - Ήταν νοσοκόμος ΜΕΘ

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται τα έργα στο βόρειο τμήμα του Ε65: Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η παράδοση του έργου

08:12ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Τα πρόσωπα της κρίσης: Από Σημίτη και Λυμπέρη μέχρι Πάγκαλο, Τσιλέρ και Χόλμπρουκ

08:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική - «Καμπανάκι» από Σάκη Αρναούτογλου

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Chery Chery: Ρεκόρ πωλήσεων το 2025 και δυναμική είσοδος στην Ελλάδα

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε νέα κρίση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα φέρει στην Ελλάδα η κατάρρευσή του

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Μαθητές επισκευάζουν αυτοκίνητα δωρεάν και τα προσφέρουν σε μοναχικές μητέρες: «Αλλάζετε πραγματικά τον κόσμο»

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Θανατηφόρος ιός που μεταδίδεται από νυχτερίδες, χωρίς θεραπεία, εξαπλώνεται με «επιδημικό δυναμικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Γλυφάδα: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από 10 ανηλίκους - Του έσπασαν το κόκκαλο κάτω από το μάτι

08:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική - «Καμπανάκι» από Σάκη Αρναούτογλου

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το έγκλημα το 2014 του πατροκτόνου - Πώς είχε δολοφονήσει τη μητέρα του

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Θανατηφόρος ιός που μεταδίδεται από νυχτερίδες, χωρίς θεραπεία, εξαπλώνεται με «επιδημικό δυναμικό»

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Πράκτορας με πολιτικά παίρνει το όπλο που είχε ο 37χρονος διαδηλωτής - Ήταν νοσοκόμος ΜΕΘ

21:26LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί που ήταν σε κώμα, να του τραγουδώ και να σηκώνεται πάνω»

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

11:24WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις νεκροί στη Νέα Υόρκη από τις ακραίες θερμοκρασίες – Ακυρώθηκαν πάνω από 13.000 πτήσεις

08:12ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Τα πρόσωπα της κρίσης: Από Σημίτη και Λυμπέρη μέχρι Πάγκαλο, Τσιλέρ και Χόλμπρουκ

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: 17 ημέρες στην «αρένα» της αγωνίας – Το σενάριο της Γερμανίας και οι ύποπτες αγορές στην Αθήνα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ήταν απλώς ένα αστείο» - Οι ισχυρισμοί της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή και η διάψευση από άλλη φιλόλογο

23:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι βρέθηκαν στη «μάζωξη» του Κύκλου Ιδεών του Βενιζέλου - «Βαριές» παρουσίες με βαθύ πολιτικό νόημα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Σε πόσην ώρα θα τελείωνε ένας πόλεμος ΗΠΑ - Δανίας για την Γροιλανδία; Τα αμερικανοφερμένα F-35 και το kill switch

19:04LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Σία Κοσιώνη - Νοσηλεύεται με πνευμονία στη ΜΕΘ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ