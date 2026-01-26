Δέσμευση περιουσιών σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Το σχετικό πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συνεκτιμηθεί με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό

Άγγελος Βουράκης

Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων δύο βασικών κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έπειτα από εκτεταμένο οικονομικό και περιουσιακό έλεγχο.

Η έρευνα ανέδειξε σειρά οικονομικών κινήσεων και επενδύσεων, μεταξύ των οποίων αγορές αγροτεμαχίων, διάθεση σημαντικών χρηματικών ποσών σε στοιχηματικές εταιρείες, ανέγερση κατοικιών που στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν για σκοπούς βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς και τη διατήρηση τραπεζικής θυρίδας με ασυνήθιστα συχνή χρήση από τον δικαιούχο της. Τα στοιχεία αυτά συνδέονται χρονικά με την περίοδο της φερόμενης εγκληματικής δράσης.

Τα νεότερα δεδομένα αξιολογήθηκαν ως ενδείξεις ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες. Υπό το πρίσμα αυτό, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποφασίστηκε η δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τόσο των φερόμενων ως φυσικών αυτουργών όσο και συγγενικών τους προσώπων που εμφανίζονται να έχουν συνδρομητικό ρόλο.

Το σχετικό πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συνεκτιμηθεί με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό και να ενταχθεί στη σχηματισθείσα δικογραφία. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει, μετά τις πρόσφατες απολογίες τους, στην προφυλάκιση δύο προσώπων που φέρονται ως βασικοί πρωταγωνιστές, συγκεκριμένα ενός γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή και ενός λογιστή.

Από τον οικονομικό έλεγχο προέκυψε ότι μέρος των παράνομων εσόδων διατέθηκε για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια της αξιόποινης δράσης, με σκοπό την προσποίηση νομιμότητας των χρηματικών ποσών που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση.

Οι τραπεζικές κινήσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις τραπεζικές κινήσεις. Σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων, κατά το χρονικό διάστημα από 4 Ιανουαρίου 2019 έως 9 Δεκεμβρίου 2025, πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με αιτιολογία πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και επιπλέον 257.737 ευρώ ως αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Τα ποσά αναλήφθηκαν μετά την πίστωση τους και μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές προς τρίτους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αρχής, ο προσωρινά κρατούμενος λογιστής φέρεται ότι, σε συνεργασία με συγγενικά του πρόσωπα, δραστηριοποιούνταν στην εκμετάλλευση ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Για τα ακίνητα αυτά προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ότι ανεγέρθηκαν και διαμορφώθηκαν με κεφάλαια που αποτελούν μέρος του εγκληματικού προϊόντος. Παρά το γεγονός ότι ως έτος κατασκευής δηλώνεται το 2023, από τις φορολογικές δηλώσεις της περιόδου 2019 έως 2024 δεν προκύπτει καμία δαπάνη σχετική με κατασκευή ή ανέγερση κατοικιών με πισίνα.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι χρηματικό ποσό ύψους 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε διαδικτυακό λογαριασμό τυχερών παιγνίων, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, σε χρονική συγκυρία που συνέπεσε με τις αποκαλύψεις για την υπόθεση.

Εντοπίστηκε τραπεζική θυρίδα

Παράλληλα, εντοπίστηκε τραπεζική θυρίδα μισθωμένη από συγγενικό πρόσωπο κατηγορουμένου, η οποία παρουσίασε αυξημένη επισκεψιμότητα. Από τον Νοέμβριο του 2024 έως και τον Νοέμβριο του 2025 καταγράφηκαν δώδεκα επισκέψεις, γεγονός που, κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών, ενισχύει τις υπόνοιες ότι εντός της θυρίδας φυλάχθηκε μέρος του εγκληματικού προϊόντος.

Τέλος, στο μικροσκόπιο της έρευνας τέθηκε και τραπεζικός λογαριασμός συγγενικού προσώπου του κατηγορούμενου λογιστή, στον οποίο καταγράφηκαν 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, ποσό που χαρακτηρίστηκε ύποπτο, καθώς δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα της ατομικής επιχείρησης παροχής λογιστικών υπηρεσιών.

Με τη σχετική διάταξη της Αρχής απαγορεύθηκε η μεταβίβαση των αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκαν, καθώς και κάθε άνοιγμα ή επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα, στο πλαίσιο της διασφάλισης της περαιτέρω δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

