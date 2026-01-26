Σαν σήμερα 26 Ιανουαρίου: Η Συνέλευση της Βοστίτσας

Η Συνέλευση της Βοστίτσας (σημερινό Αίγιο), πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Ανδρέα Λόντου στα τέλη Ιανουαρίου 1821 (26-30 Ιανουαρίου) και κράτησε τέσσερις μέρες.

Ο Παπαφλέσσας (οπλισμένος, με σωματοφύλακες και με τον αδερφό του Νικήτα) παρουσίασε στους προεστούς και αρχιερείς της Πελοποννήσου μια επιστολή του Υψηλάντη, όπου τον χαρακτήριζε ως τον alter ego του («Άλλος εγώ») και τους παρουσίασε το «γενικό σχέδιο», συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη∙ έκανε νύξη για τη ρωσική επέμβαση και τους προέτρεπε να ξεσηκωθούν ενάντια στους Τούρκους.

Ο Παπαφλέσσας τους ενημέρωσε ότι είχε οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, η 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μια ημέρα σύμβολο για την Ορθοδοξία, όπου οι χριστιανοί θα ήταν στις εκκλησίες και σε ανοιχτούς χώρους και θα μπορούσαν να οργανωθούν και να εμψυχωθούν, κάτω από τους ανυποψίαστους Τούρκους.

Ο Παπαφλέσσας

Οι ηγέτες της Πελοποννήσου δεν πείστηκαν, αντιθέτως η ομιλία του έγειρε αμφισβητήσεις, διαφωνίες και πλήθους ερωτημάτων από μεριάς τους. Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, κατέθεσε έναν κατάλογο ερωτημάτων που δεν απαντήθηκαν, όπως: Αν όλο το έθνος ήταν έτοιμο για την Επανάσταση; Αν υπήρχε επάρκεια χρημάτων και πολεμοφοδίων; Ποιες ξένες δυνάμεις θα βοηθούσαν τους Έλληνες και πως; Τι υποσχέθηκε η Ρωσία στον Υψηλάντη; Ποιοι οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες της Επανάστασης;

Τέλος, ο Σωτήρης Χαραλάμπης, ένας από τους πανίσχυρους προεστούς, ρώτησε τον Παπαφλέσσα, ποιος θα αναλάβει την εξουσία μετά την απομάκρυνση των Τούρκων; Αυτός αποκρίθηκε: «Εσείς θα τους αντικαταστήσετε. Εσείς θα κυβερνάτε το Μοριά. Ποιος άλλος;». Η απόφαση της Συνέλευσης στη Βοστίτσα ήταν, να αναβληθεί η ημερομηνία έναρξης της Επανάστασης και να ενημερωθούν όλοι οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου. Αν και η Συνέλευση δεν πέτυχε το σκοπό της, εντούτοις όλοι όσοι συμμετείχαν απέκτησαν για πρώτη φορά πλήρη συνείδηση της τεράστιας προσπάθειας που αναλάμβαναν.

Ο Ανδρέας Λόντος

Με πληροφορίες από το Γενικό Επιτελείο Στρατού

