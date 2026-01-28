Ρέθυμνο: Η παρέλαση μιας άλλης εποχής - Όταν η Λεωφόρος Κουντουριώτη βημάτιζε περήφανα

Μια φωτογραφία από την περίοδο 1971-72 έφερε στο προσκήνιο το πως γινόντουσαν οι περελάσεις της τότε εποχής στο Ρέθυμνο και έφεραν αρκετές αναμνήσεις σε όσους τις είχαν ζήσει.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας