Καλάβρυτα: Βράχος έπεσε στη γραμμή του Οδοντωτού - Ήρθε σε επαφή με τρένο

Πτώση βράχου στη γραμμή του Οδοντωτού σιδηρόδρομου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (29/01) στα Καλάβρυτα, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές στο τροχαίο υλικό.

Λόγω του περιστατικού η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια 1331, 1332 και 1333, στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό, καταργούνται για σήμερα.

Η πτώση του βράχου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου 1330, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με τον συρμό.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι δύο επιβάτες που ταξίδευαν με τον συρμό μετακινήθηκαν με ταξί στον τελικό προορισμό τους.

Σημειωτέον, μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, την Τρίτη (27/01), δέντρο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος-Κατάκολο, με τον μηχανοδηγό να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

