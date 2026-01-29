Επική ατάκα σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Χανίων: Έχω φάει 5 καλιτσούνια και δεν έχω καταλάβει τι θέλετε

Τρομερό στιγμιότυπο στη σύσκεψη του γενικού γραμματέα Δικαιοσύνης, στο Δημαρχείο Χανίων

Επική ατάκα σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Χανίων: Έχω φάει 5 καλιτσούνια και δεν έχω καταλάβει τι θέλετε
Μπορεί να αναρωτιέστε πού «κολλάνε» τα… καλιτσούνια, αυτό το αγαπημένο έδεσμα της Κρήτης, σε σύσκεψη του γενικού γραμματέα Δικαιοσύνης με δικηγόρους, μηχανικούς, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς, στο Δημαρχείο Χανίων.

Κι όμως, φαίνεται ότι πάντα υπάρχει ο χρόνος αλλά και ο… χώρος για ένα καλιτσουνάκι, ίσως και πέντε στην προκειμένη περίπτωση. Σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο Χανίων με θέμα για την αξιοποίηση των παλιών δικαστικών φυλακών και την παρουσία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Πέλοπος Λάσκου, μηχανικοί, δικηγόροι, δικαστές, δικαστικοί υπάλληλοι, υπηρεσίες, αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού και υπουργείο είχαν διαφορετική προσέγγιση για σειρά ζητημάτων.

Όμως, μία ατάκα του κ. Λάσκου «έκλεψε» την παράσταση, όπως γράφει το zarpanews.gr. Οι συζητήσεις αφορούσαν πολλά ζητήματα: Από τις χρήσεις του κτηρίου, τα τετραγωνικά και τους ορόφους του, μέχρι τον τρόπο εκτέλεσης και δημοπράτησης του έργου αλλά και το εάν απαιτείται ή όχι προεδρικό διάταγμα για την απαλλοτρίωση αυτού, αν το οικόπεδο αποτελεί ή όχι αρχαιολογικό χώρο, ακόμα και για τον καθορισμό του φορέα που πρέπει να κάνει την πρώτη αίτηση στην υπηρεσία δόμησης.

«Οι χρήσεις θα είναι συγκεκριμένες. Έχω εντολή να κινηθώ επειγόντως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ποινική και πολιτική δικαιοσύνη στα Χανιά, λόγω του δικαστικού χάρτη. Αυτό μού δίνει ευελιξία, αλλά θέλω να μου υποδείξετε συγκεκριμένες χρήσεις», είπε ο γενικός γραμματέας, σε μία προσπάθεια να συντονίσει τη συζήτηση.

Προσπάθεια που απεδείχθη άκαρπη καθώς αρκετή ώρα αργότερα, χρειάστηκε να επανέλθει, λέγοντας ότι «έχω φάει 5 καλιτσούνια και δεν έχω καταλάβει τι θέλετε».

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της αξιοποίησης του κτηρίου εξάλλου, δεν είναι κάτι άγνωστο.

Πάντως, ο κ. Λάσκος είναι εξοικειωμένος με την κρητική κουζίνα, αφού ο γιος του είναι φοιτητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

