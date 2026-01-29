Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο on air έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»
Άγνωστοι προσέγγισαν το συνεργείο και πραγματοποίησαν επίθεση τόσο στον εικονολήπτη όσο και στη δημοσιογράφο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Επίθεση δέχτηκε το συνεργείο του τηλεοπτικού σταθμού Star το βράδυ της Πέμπτης (29/1) έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το voria, άγνωστοι προσέγγισαν το συνεργείο και πραγματοποίησαν επίθεση τόσο στον εικονολήπτη όσο και στη δημοσιογράφο την ώρα που πραγματοποιούνταν ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύονται οι δυο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία την Τρίτη (27/1).
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:33 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Ρόμα: Μπλούζα «αθάνατοι» κράτησαν οι παίκτες των «πράσινων»
21:37 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Παναθηναϊκός – Ρόμα: Ο αγώνας του «τριφυλλιού» στο Europa League
21:18 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λιόν – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για τον αγώνα του Europa League
21:15 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία: Mπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones
19:00 ∙ LIFESTYLE