Χανιά: Την τράκαρε κι έφυγε ανενόχλητος – Τροχαίο με εγκατάλειψη στο κέντρο της πόλης

Τροχαίο με εγκατάλειψη συνέβη λίγο πριν από τις 12:30 της Πέμπτης (29/01) στα Χανιά, όταν ένας οδηγός που κινείτο στην οδό Μπουνιαλή στο κέντρο της πόλης, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρισκόταν σε θέσεις στάθμευσης, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.

Από το τροχαίο προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σταθμευμένο όχημα.

Για το συμβάν κλήθηκε η Τροχαία Χανίων, με τους αστυνομικούς να αναζητούν τον δράστη από κάμερες ασφαλείας κοντινών κτηρίων.