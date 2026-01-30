Χανιά: Την τράκαρε κι έφυγε ανενόχλητος – Τροχαίο με εγκατάλειψη στο κέντρο της πόλης

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε στο κέντρο των Χανίων, νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (29/01)

Τροχαίο με εγκατάλειψη συνέβη λίγο πριν από τις 12:30 της Πέμπτης (29/01) στα Χανιά, όταν ένας οδηγός που κινείτο στην οδό Μπουνιαλή στο κέντρο της πόλης, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρισκόταν σε θέσεις στάθμευσης, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.

troxaio-xania-1.jpg

Από το τροχαίο προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σταθμευμένο όχημα.

Για το συμβάν κλήθηκε η Τροχαία Χανίων, με τους αστυνομικούς να αναζητούν τον δράστη από κάμερες ασφαλείας κοντινών κτηρίων.

troxaio-xania-2.jpg
