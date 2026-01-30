Χαμός με τη Ναταλί Κάκκαβα και τον Δήμαρχο Σαρωνικού: «Είστε δημοσιογράφος;» – «Πήγες στρατό;»

Σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε Δημήτρη Παπαχρήστου και Ναταλί Κάκκαβα στο δημοτικό συμβούλιο Σαρωνικού

Χαμός με τη Ναταλί Κάκκαβα και τον Δήμαρχο Σαρωνικού: «Είστε δημοσιογράφος;» – «Πήγες στρατό;»
Μεγάλη ένταση επικράτησε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού, με πρωταγωνιστές τον Δήμαρχο, Δημήτρη Παπαχρήστου και τη δημοτική σύμβουλο και παρουσιάστρια, Ναταλί Κάκκαβα.

Οι τόνοι «ανέβηκαν» κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η οποία κάποια στιγμή ξέφυγε. Ο Δήμαρχος ζήτησε να δει τη δημοσιογραφική της ταυτότητα, ενώ, εκείνη άφησε «αιχμή» για τους άνδρες που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

«Υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να είστε πολύ περήφανοι που υπάρχει ένας συνδημότης και μία αιρετή εδώ, που έχει τέτοιο δημόσιο λόγο και τέτοιο δημόσιο βήμα σε πανελλαδικά κανάλια, γιατί προεκλογικά ήμουν χρήσιμη», είπε η Ναταλί Κάκκαβα.

«Δεν έγινα Δήμαρχος, κυρία Κάκκαβα, γιατί είχα εσάς και έδινα συνεντεύξεις σε πανελλαδικά κανάλια. Είτε επιλέξτε να στηρίξετε ανθρώπινα εμάς, είστε εκεί με ένα κινητό για να βρείτε την αδυναμία, το στραβοπάτημα ή να τη δημιουργήσετε και εσείς και ο σύζυγός σας, για να δημιουργήσετε πρόβλημα στη διοίκηση και να καταλήξετε ότι δεν λειτουργούμε σωστά. Εκτός από δημοσιογράφος που επικαλείστε ότι είστε και ο τρόπος που χειρίζεστε αυτό το κανάλι που όντως έχετε, δεν τιμά εσάς και τον σύζυγό σας», απάντησε ο Δήμαρχος, με εκείνη να του λέει: «Στην ΕΣΗΕΑ είμαι μέλος, με πολυετή παρουσία και στα έντυπα μέσα και στα μέσα μαζικής πανελλαδικής εμβέλειας. Ακόμα και αυτό ειρωνεύεστε;»

«Όχι, δεν ειρωνεύομαι, αλλά δεν έχω δει τη δημοσιογραφική σας ταυτότητα», είπε εκείνος, με την Κάκκαβα να του λέει: «Να σας τη φέρω;».

«Να μας τη φέρετε και όταν μου τη φέρετε, τότε θα πω ότι είστε όντως δημοσιογράφος», απάντησε στη συνέχεια ο Δήμαρχος.

«Θέλετε να φέρουμε εδώ πέρα τα χαρτιά που έχουμε επικαλεστεί όλοι; Ότι έχουμε πάει… Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ τουλάχιστον δεν έχει χρειαστεί να πάω στρατό», του είπε με έντονο ύφος.

Δείτε το απόσπασμα όπως προβλήθηκε στον ΑΝΤ1:

Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική του θητεία ο κ. Παπαχρήστου τόνισε ότι «εδώ και 3 χρόνια έχω επιλέξει να μη δίνω απαντήσεις, παρότι έχω δει προσωπικά μου δεδομένα, ιατρικές πληροφορίες και έγγραφα να διακινούνται στο διαδίκτυο, να αλλοιώνονται και να χρησιμοποιούνται με σκοπό τη σπίλωση της προσωπικότητάς μου.

Έχω δει μέλη της αντιπολίτευσης να στηρίζουν την πολιτική τους στάση πάνω σε ζητήματα αυστηρά προσωπικά, παραβλέποντας κάθε όριο αξιοπρέπειας. Για να είμαι ξεκάθαρος απέναντι στους δημότες και για να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον κατήφορο: Νόμιμα έλαβα απαλλαγή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων για σοβαρό ιατρικό λόγο που με συνοδεύει από την παιδική μου ηλικία.

Δεν αποτελεί επιλογή μου, ούτε κριτήριο της αξίας ή της αποτελεσματικότητάς μου ως Δημάρχου. Δεν απολογούμαι σε κανέναν για ζητήματα υγείας. Το ίδιο ισχύει για κάθε άνθρωπο που έχει βρεθεί σε αντίστοιχη θέση».

Με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η Ναταλί Κάκκαβα είπε ότι «εγώ δεν αναφέρθηκα ποτέ ονομαστικά σε κανέναν και φυσικά δεν επικαλέστηκα ποτέ κανένα θέμα υγείας. Σήμερα, έβγαλε μια ανακοίνωση όπου χρησιμοποίησε το όνομά μου για κατηγορίες που αφορούσαν άλλους στο παρελθόν, επιδιώκοντας για πολλοστή φορά τη στοχοποίησή μου. Για τα απαξιωτικά και απειλητικά σχόλια που ακολούθησαν της παραπλανητικής δημοσίευσης του κυρίου Παπαχρήστου, επιφυλάσσομαι παντός νόμιμου δικαιώματός μου».

