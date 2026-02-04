Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 4 και 5 Φεβρουαρίου

Newsbomb

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος σήμερα 4 και αύριο 5 Φεβρουαρίου, λόγω εργασιών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Α΄ Φάση).

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, από τις 10:00 έως τις 15:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη δεξιά λωρίδα και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εντός των ορίων των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου - Ταύρου και Πειραιά, ως εξής:

  • Από το ύψος της νοητής συμβολής με την οδό Επαμεινώνδα έως τη νοητή συμβολή με τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), εντός της σήραγγας.
  • Από τον ανισόπεδο κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), έως τη συμβολή με την οδό Αιγέως, σε τμήμα μέγιστου μήκους 30 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κάθε ρεύματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

