Θεσσαλονίκη: «Καρατομήθηκε» η ηγεσία του ΟΣΕΘ λόγω των καμένων λεωφορείων

Παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους ο Πρόεδρος και ο διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. το μεσημέρι της Τετάρτης (04/02).

Οι κύριοι Καλογερούδης και Τόσκας αποτελούν παρελθόν από τη διοίκηση του Οργανισμού λόγω της ολιγωρίας που επέδειξαν για τα αλλεπάλληλα περιστατικά ανάφλεξης αστικών λεωφορείων, αναφέρει το thestival.gr.

Η απόφαση της «καρατόμησής» τους ελήφθη από τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και ευθυγραμμίζεται με τις οδηγίες του πρωθυπουργού για μηδενική ανοχή σε επιτελικά σφάλματα ή αδυναμίες.

Υπενθυμίζεται ότι δύο περιστατικά πυρκαγιών σε λεωφορεία σημειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα, την Παρασκευή (30/01) και την Τρίτη (03/02).

Από τα περιστατικά δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, καθώς οι επιβάτες και οι οδηγοί των οχημάτων πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως.

