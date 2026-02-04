Στο νοσοκομείο ο Channing Tatum: «Αυτό θα είναι δύσκολο», λέει ο σταρ του Χόλιγουντ

Την φωτογραφία από το νοσοκομείο ανάρτησε ο Channing Tatum στον λογαριασμό του στο Instagram

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους θαυμαστές του στο Χόλιγουντ και όχι μόνον ο Channing Tatum, μετά την αποκάλυψη ότι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Ο 45χρονος ηθοποιός ανάρτησε ασπρόμαυρη φωτογραφία από ιατρικό θάλαμο, γράφοντας πως «αυτό θα είναι δύσκολο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Στη φωτογραφία, ο Channing Tatum εμφανίζεται καθισμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, φορώντας ιατρική ποδιά, ενώ γύρω του διακρίνονται μηχανήματα παρακολούθησης. Όπως ανέφερε στη λεζάντα, πρόκειται για «άλλη μία μέρα, άλλη μία πρόκληση», προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να την αντιμετωπίσει. Ο ηθοποιός δεν αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Μηνύματα στήριξης από θαυμαστές

Την ίδια ώρα, τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση γέμισαν με ευχές για ταχεία ανάρρωση. Πολλοί εξέφρασαν την ανησυχία τους, στέλνοντας μηνύματα συμπαράστασης και ενθάρρυνσης, όπως «περαστικά» και «ελπίζουμε να είσαι καλά».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Channing Tatum προκαλεί προβληματισμό γύρω από την υγεία του. Πέρυσι είχε αποκαλύψει ότι έχασε περίπου 32 κιλά για τον ρόλο του στην ταινία Roofman, όπου υποδύεται τον Jeffrey Manchester, έναν πραγματικό εγκληματία που είχε αποδράσει από τη φυλακή και κρυβόταν επί μήνες σε κατάστημα Toys R Us. Η απώλεια βάρους ακολούθησε περίοδο κατά την οποία είχε πάρει κιλά για προηγούμενο ρόλο, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιβάρυνε σημαντικά τον οργανισμό του.

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο Channing Tatum είχε περιγράψει τη δύσκολη εμπειρία, αποκαλύπτοντας ότι από τα 240 κιλά που είχε φτάσει, κατέβηκε τελικά στα 172. Όπως έχει δηλώσει, μετά από αυτές τις έντονες μεταβολές αποφάσισε να μην αναλάβει ξανά ρόλους που απαιτούν δραστικές αλλαγές στο βάρος του.

Ο Channing Tatum, που δραστηριοποιείται στον κινηματογράφο εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, έγινε ευρύτερα γνωστός με το Step Up και αργότερα με τις ταινίες Magic Mike και 21 Jump Street. Οι πιο πρόσφατες εμφανίσεις του περιλαμβάνουν τον ρόλο του Gambit στο Deadpool and Wolverine, καθώς και τη συμμετοχή του στο Fly Me to the Moon.

