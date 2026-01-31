Όταν η Ελλάδα γίνεται «καμβάς» για το Χόλιγουντ: 11+1 διάσημες ταινίες που γυρίστηκαν στη χώρα μας

Η Ελλάδα γίνεται ξανά «κινηματογραφικός καμβάς» για το Χόλιγουντ και αυτή τη φορά η Ύδρα έχει την τιμητική της.

Τον επόμενο μήνα το νησί του Αργοσαρωνικού θα φιλοξενήσει τα γυρίσματα της νέας χολιγουντιανής παραγωγής «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, τα οποία, όπως αποκάλυψε στο Newsbomb ο δήμαρχος Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης, θα διαρκέσουν μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Ο Μπραντ Πιτ / AP

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το νησί θα γίνει κινηματογραφικό σκηνικό διεθνούς παραγωγής. Η πρώτη ήταν το 1957 με την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι», με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Λόρεν. Μάλιστα, με αυτό το φιλμ η Ελλάδα «άνοιξε την πόρτα» στο Χόλιγουντ, αφού ήταν η πρώτη παραγωγή που γυρίστηκε στη χώρα μας.

Ας δούμε μερικές διάσημες χολιγουντιανές παραγωγές που γυρίστηκαν με φόντο την χώρα μας.

Το παιδί και το δελφίνι (1957)

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και για το ντεμπούτο της Σοφίας Λόρεν σε αγγλόφωνες ταινίες. Η μεγάλη ηθοποιός υποδύεται τη Φαίδρα, μία γυναίκα που ζει στην Ύδρα και ανακαλύπτει τυχαία στο βυθό της θάλασσας ένα αρχαίο άγαλμα που απεικονίζει ένα παιδί πάνω σε ένα δελφίνι. Η ανακάλυψη αυτή θα της αλλάξει τη ζωή, αλλά όχι απαραίτητα προς το καλύτερο.

H ταινία γυρίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα με το νησί του Αργοσαρωνικού να πρωτοστατεί. Γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στην Αθήνα, τη Ρόδο, την Επίδαυρο και τα Μετέωρα. Χάρη στην ταινία αυτή, η Ύδρα εδραιώθηκε ως τουριστικός προορισμός.

Τα κανόνια του Ναβαρόνε (1961)

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Άλιστερ Μακλήν, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη Μάχη της Λέρου κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Απεικονίζει την προσπάθεια μίας ομάδας Άγγλων και Ελλήνων στρατιωτών να διεισδύσουν σε ένα γερμανικό φρούριο στο φανταστικό ελληνικό νησί Ναβαρόνε. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι οι Γρέγκοροι Πεκ, Ντείβιντ Νίβεν και ο γνωστός Άντονι Κουίν.

«Τα κανόνια του Ναβαρόνε» γυρίστηκαν κυρίως στη Ρόδο και αποτέλεσαν διαφήμιση για το νησί. Ο Άντονι Κουίν γοητεύτηκε τόσο από τη Ρόδο ώστε αγόρασε εκτάσεις εκεί, ενώ μέχρι και σήμερα υπάρχει παραλία με το όνομα του μεγάλου ηθοποιού.

Ζορμπάς (1964)

Ο Άντονι Κουίν πρωταγωνίστησε και στον εμβληματικό «Ζορμπά». Ο Μιχάλης Κακογιάννης έφερε στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση για τη χώρα μας. Το συρτάκι στο τέλος της ταινίας, υπό τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, έχει ταυτιστεί με την Ελλάδα.

Η Κρήτη και συγκεκριμένα τα Χανιά αποτέλεσαν τον τόπο γυρισμάτων. Ο χορός του Ζορμπά κινηματογραφήθηκε στον γραφικό Σταυρό του Ακρωτηρίου Χανίων.

Tζέιμς Μποντ: Για τα μάτια σου μόνο (1981)

Οι περιπέτειες του διάσημου κατασκόπου τον έχουν γυρίσει σε όλο τον κόσμο και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει και η Ελλάδα από τους σταθμούς του. Ο Ρότζερ Μουρ πρωταγωνιστεί στη δωδέκατη ταινία του Βρετανού πράκτορα της ΜΙ6.

Στην αρχή της ταινίας, ο Τζέιμς Μποντ πάει να ερευνήσει το ναυάγιο ενός βρετανικού πλοίου στο Ιόνιο. O κατάσκοπος θα έρθει αντιμέτωπος με τον Αριστοτέλη Κριστάτο, ενώ θα βρει τον έρωτα στα μάτια μίας Ελληνίδας, της Μελίνας. Η ταινία περιλαμβάνει σκηνές στην Κέρκυρα και καταλήγει στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας στα Μετέωρα – στο ίδιο σημείο εξάλλου είχαν γυριστεί σκηνές και για «Το παιδί και το δελφίνι».

Το Απέραντο Γαλάζιο (1988)

Η Ελλάδα δεν έχει γοητέψει μόνο το Χόλιγουντ, αλλά και τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Ο Γάλλος σκηνοθέτης Λυκ Μπεσόν επέλεξε την Αμοργό ως τόπο γυρισμάτων της καλτ πλέον ταινίας του.

Στο «Απέραντο Γαλάζιο», βλέπουμε την ιστορία του Ζακ Μαγιόλ και Έντζο Μολινάρι, δύο καταδυτών που ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο από μικρή ηλικία. Η μαγευτική Αμοργός, με το χωριό της Αγίας Άννας και το μοναστήρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας, αποτέλεσε το ιδανικό τοπίο και μπήκε για τα καλά στον χάρτη των δημοφιλών τουριστικών προορισμών.

Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι (2001)

Ερχόμενοι σε πιο πρόσφατες ταινίες, «Το Μαντολίνο του Λοχαγου Κορέλι» έφερε ξανά το Χόλιγουντ στην Ελλάδα και ειδικότερα, στην Κεφαλονιά. Οι πασίγνωστοι Νίκολας Κέιτζ και Πενέλοπε Κρουζ πρωταγωνιστούν σε μία κλασική ιστορία απαγορευμένης αγάπης που διαδραματίζεται κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Tζέισον Μπορν: Χωρίς Ταυτότητα (2002)

Πρόκειται για την πρώτη ταινία της σειράς με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον. Ο Τζέισον Μπορν βρίσκεται χωρίς τις αναμνήσεις του στην αρχή της ταινίας. Στην πορεία, θυμάται ότι είναι κατάσκοπος και πολεμάει τους εχθρούς του. Το τέλος του «Χωρίς Ταυτότητα» βρίσκει τον Μπορν με τη φίλη του να απολαμβάνουν τις ομορφιές της Μυκόνου.

Ο Τζέισον Μπορν θα ξαναβρεθεί στην Ελλάδα το 2016 στην τελευταία ταινία της σειράς, όπου κρύβεται από τους εχθρούς του εν μέσω ακραίων επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας. Τα γυρίσματα αυτά, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας αλλά στην Τενερίφη.

Lara Croft: Tomb Raider – Tο λίκνο της ζωής (2003)

Η πασίγνωστη Σαντορίνη δεν θα μπορούσε να λείψει από τις περιπέτειες της Βρετανίδας αρχαιολόγου. Η αρχή της ταινίας δείχνει την πανέμορφη Αντζελίνα Τζολί να ανακαλύπτει έναν χαμένο ναό που χτίστηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο στο ηφαιστειογενές νησί.

Mamma Mia! & Mamma Mia! Here We Go Again (2008 & 2018)

To Mamma Mia! είναι η πιο γνωστή και η πιο μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή που διαδραματίζεται στη χώρα μας. Με ένα καστ που περιλαμβάνει τους Μεριλ Στριπ, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ και Αμάντα Σέυφριντ, το μιούζικαλ υπό τους ήχους των Abba δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις. Το ήσυχο νησί της Σκόπελου και οι ομορφιές του αναδεικνύονται σε μία τρελή ιστορία αγάπης με μια γερή δόση μουσικής και χορού.

Δέκα χρόνια μετά, η συνέχεια του Μamma Mia βρίσκει το λαμπερό καστ να επιστρέφει στην Σκόπελο. Αυτή τη φορά, όμως, τα γυρίσματα έγιναν στην Κροατία.

Πριν τα Μεσάνυχτα (2013)

Το τέλος της ρομαντικής τριολογίας με πρωταγωνιστές τον Ίθαν Χοκ και την Τζούλι Ντελπί έχει ως φόντο τη Μάνη και τη Μεσσηνία.

Maria (2025)

Η ταινία «Maria» σε σκηνοθεσία του Πάμπλο Λαρέν για τη ζωή της Μαρία Κάλλας, λίγο πριν από το θάνατό της στο Παρίσι, που κυκλοφόρησε το 2025 πραγματοποίησε γυρίσματα στην θαλαμηγό «Χριστίνα» του Αριστοτέλη Ωνάση που βρισκόταν στα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής του Κατάκολου, ενώ σκηνές από την ταινία έγιναν στο θέατρο «Απόλλων» του Πύργου.

Οδύσσεια (2026)

Μπορεί να μην έχει βγει ακόμη στους κινηματογράφους, ωστόσο η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει εξάψει το ενδιαφέρον του κοινού που περιμένει εναγωνίως να δει στη μεγάλη οθόνη το ομηρικό έπος δια χειρός του διάσημου σκηνοθέτη των επιτυχιών «Inception», «Interstellar» και «Οπενχάιμερ».

Ο Βρετανός σκηνοθέτης πραγματοποίησε κάποια από τα γυρίσματα της ταινίας στη χώρα μας, με την Αρχαία Κόρινθο, την Βοϊδοκοιλιά, την Μεθώνη και το Κατάκολο να είναι κάποια από τα μέρη που έγιναν κινηματογραφικά σκηνικά για το «έπος» του Νόλαν.

