Αλβανία: 20 συλλήψεις για διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων

Όταν οι αρχές της Ταϊλάνδης αρνήθηκαν την εκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων με τα τοξικά απόβλητα, το επικίνδυνο φορτίο επέστρεψε στην Αλβανία έπειτα από πολύμηνη περιπλάνηση

Φωτ. Αρχείου - Αλβανοί αστυνομικοί έξω από την ιρανική πρεσβεία στα Τίρανα, στις 8 Σεπτεμβρίου 2022. 

AP/Franc Zhurda
Η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη (04/02) ότι συνέλαβε 20 άτομα, στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιείται εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο για την διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων από την Αλβανία προς την Ταϊλάνδη.

Οταν οι αρχές της Ταϊλάνδης αρνήθηκαν την εκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων με τα τοξικά απόβλητα, το επικίνδυνο φορτίο επέστρεψε στην Αλβανία έπειτα από πολύμηνη περιπλάνηση.

Η έρευνα που ξεκίνησε η εισαγγελία του Δυρραχίου αφορά φορτίο 2.800 τόνων τοξικών αποβλήτων προερχόμενων από χαλυβουργείο της Τουρκίας και κατέληξε στην έκδοση 33 ενταλμάτων σύλληψης κατά τελωνειακών και υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Αλβανίας.

