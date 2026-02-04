Ντράκο Μαλφόι: Από αντίπαλος του Χάρι Πότερ... μασκότ στη φετινή Πρωτοχρονιά της Κίνας

Μασκότ στην κινέζικη Πρωτοχρονιά κατέληξε φέτος ο Ντράκο Μαλφόι, ο αντίπαλος του Χάρι Πότερ.

Ο κατά κόσμον Τομ Φέλτον που έγινε γνωστός παγκοσμίως από τον ρόλο του στις ταινίες του Χάρι Πότερ, θα βρεθεί φέτος σε αρκετά σπίτια στην Κίνα, καθώς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου πωλούν εορταστικά διακοσμητικά με το πρόσωπό του.

Ο λόγος για τον οποίο θα συμβεί αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον, καθώς η μανδαρινική κινεζική μετάφραση του επωνύμου Μαλφόι, «Ma-er-fu», η οποία περιλαμβάνει τους χαρακτήρες για το «άλογο» και την «καλοτυχία», συνδυασμός που θεωρείται ιδιαίτερα ευοίωνος ενόψει του επερχόμενου Έτους του Αλόγου.

Draco Malfoy becomes unlikely Lunar New Year mascot in China https://t.co/L7T3GbIL0n — BBC News (World) (@BBCWorld) February 4, 2026

Στα ύψη της δημοφιλίας ο Χάρι Πότερ στην Κίνα

Τα βιβλία του Χάρι Πότερ παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλή στην Κίνα, με εκατοντάδες εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν πουληθεί, ενώ η επανέκδοση της πρώτης ταινίας το 2020 απέφερε περισσότερα από 90 εκατομμύρια γουάν (περίπου 13,6 εκατ. δολάρια) μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.

Ενόψει της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς, τα κινεζικά νοικοκυριά συνηθίζουν να στολίζουν τις πόρτες τους με ζεύγη ευοίωνων στίχων (couplets), που συμβολίζουν υγεία και ευημερία για τον νέο χρόνο.

Πολλοί διακοσμούν επίσης τα σπίτια τους με «fuzi», κόκκινα τετράγωνα χαρτιά με τον κινεζικό χαρακτήρα που σημαίνει «ευημερία». Τα fuzi συχνά κρεμιούνται ανάποδα, καθώς η λέξη «ανάποδα» προφέρεται το ίδιο με τη λέξη «άφιξη», συμβολίζοντας, έτσι, την άφιξη της καλοτυχίας στο σπίτι.

Στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν φωτογραφίες από χρήστες που φαίνονται να κολλούν στις πόρτες τους είτε τα παραδοσιακά couplets είτε ανάποδες εικόνες με το χαρακτηριστικό ειρωνικό χαμόγελο του Ντράκο Μαλφόι. Παράλληλα, έμποροι στην πλατφόρμα Taobao εκμεταλλεύονται τη μόδα, διαθέτοντας αυτοκόλλητα και μαγνήτες με τον χαρακτήρα.

Η τάση έφτασε μέχρι και στον ίδιο τον ηθοποιό, ο οποίος αναδημοσίευσε story στο Instagram που ανέφερε πως ο χαρακτήρας του έχει γίνει «σύμβολο της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς».

