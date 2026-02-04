Καφές ή τσάι; Ποιο ρόφημα να επιλέξετε για να ξεκινήσει πιο δυναμικά η μέρα σας

Ειδικοί εξηγούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο πιο δημοφιλών πρωινών ροφημάτων και τι πραγματικά επηρεάζει την καθημερινή μας απόδοση

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Για πολλούς, η μέρα δεν ξεκινά χωρίς καφεΐνη. Καφές ή τσάι είναι συνήθως το πρώτο δίλημμα της ημέρας. Όταν όμως η υγεία μπαίνει στην εξίσωση, το ερώτημα αποκτά μεγαλύτερο βάρος. Με αυτό το σκεπτικό, το περιοδικό Real Simple ζήτησε από διαιτολόγους να εξηγήσουν πώς επηρεάζει το κάθε ρόφημα τον οργανισμό.

Τα οφέλη του καφέ

Ο καφές περιέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά, όπως το χλωρογενικό οξύ και διάφορες πολυφαινόλες. Οι ουσίες αυτές συμβάλλουν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών, μειώνοντας τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Την ίδια ώρα, τα αντιοξειδωτικά του καφέ συνδέονται με υποστήριξη της εγκεφαλικής λειτουργίας, του μεταβολισμού και της αποτοξινωτικής λειτουργίας του ήπατος. Ακόμη και η καφεΐνη φαίνεται να παίζει ρόλο, καθώς έχει συσχετιστεί με μείωση φλεγμονωδών διεργασιών στον οργανισμό.

Τα οφέλη του τσαγιού

Όπως και ο καφές, έτσι και το τσάι με καφεΐνη –κυρίως το πράσινο και το μαύρο– έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία. Είναι πλούσιο σε κατεχίνες, με πιο γνωστή την EGCG στο πράσινο τσάι και τις θεαφλαβίνες στο μαύρο.
Οι ενώσεις αυτές υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία, τον μεταβολισμό, την ορμονική ισορροπία και την άμυνα του οργανισμού. Κι όμως, το βασικό πλεονέκτημα του τσαγιού είναι η πιο ήπια και σταθερή αύξηση ενέργειας. Αυτό οφείλεται στη L-θεανίνη, ένα αμινοξύ που προάγει ήρεμη εγρήγορση και συγκέντρωση, χωρίς την ένταση ή την αύξηση της κορτιζόλης που ορισμένοι βιώνουν μετά τον καφέ.

Τελικά, τι είναι καλύτερο το πρωί;

Σύμφωνα με τους διαιτολόγους, δεν υπάρχει ξεκάθαρος «νικητής». Η επιλογή ανάμεσα σε καφέ ή τσάι δεν φαίνεται να επηρεάζει ουσιαστικά τη συνολική υγεία, εφόσον οι υπόλοιπες συνήθειες παραμένουν ίδιες. Αν και ο καφές προσφέρει συνήθως περισσότερη καφεΐνη και πολυφαινόλες, η διαφορά δεν αρκεί για να αλλάξει σημαντικά τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων.

Η σύσταση είναι να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η σταθερότητα της ενέργειας μέσα στη μέρα, η διάθεση, η συγκέντρωση, η πέψη και η ποιότητα του ύπνου. Για όσους χρειάζονται άμεση τόνωση, ειδικά πριν από έντονη σωματική ή πνευματική δραστηριότητα, ο καφές μπορεί να είναι η κατάλληλη επιλογή. Αντίθετα, το τσάι ταιριάζει σε όσους εμφανίζουν νευρικότητα με τον καφέ, δυσκολεύονται να τον καταναλώσουν με άδειο στομάχι ή αναζητούν πιο ήπια και παρατεταμένη ενέργεια.

Στο τέλος, η απάντηση στο δίλημμα καφές ή τσάι εξαρτάται από το σώμα, τις ανάγκες και τον τρόπο που κάθε άνθρωπος ανταποκρίνεται στην καφεΐνη.

