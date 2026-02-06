Κρήτη: Χειροπέδες σε 22χρονο διακινητή μεταναστών για τα 42 άτομα στην Άρβη

Σαράντα δύο μετανάστες εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02) στην παραλία Άρβη του δήμου Βιάννου του Ηρακλείου από στελέχη του Λιμενικού, με έναν 22χρονο υπήκοο Αιγύπτου να συλλαμβάνεται, καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής της ομάδας που έφτασε παράνομα στην Κρήτη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση και έκθεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, σύμφωνα με τη neakriti.gr.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενική Αρχή Καλών Λιμένων, με τη συνδρομή του Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών της Λιμενικής Αρχής Ηρακλείου, εντόπισαν στην παραλία Άρβη του Δήμου Βιάννος συνολικά 42 αλλοδαπούς. Η ομάδα αποτελούνταν από 32 ενήλικες άνδρες και 10 ανήλικους.

Μετά τον εντοπισμό τους, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν αναχωρήσει με λέμβο τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Φεβρουαρίου από τις ακτές του Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 150.000 έως 200.000 γκινέ Αιγύπτου ανά άτομο, περίπου 3.000 σε ευρώ, με προορισμό την Ελλάδα.

Η λέμβος μεταφοράς καταστράφηκε, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τη διερεύνηση πιθανών διασυνδέσεων του συλληφθέντα με ευρύτερα κυκλώματα διακίνησης.

