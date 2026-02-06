Κακοκαιρία: Προβλήματα και καταστροφές στη Μεσσηνία - Απεγκλωβισμός ατόμων από πλημμυρισμένο όχημα

Σημαντικά προβλήματα και ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε τη Μεσσηνία το βράδυ της Πέμπτης (05/02), με σπίτια και επιχειρήσεις να πλημμυρίζουν στην Κυπαρισσία, ενώ εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις καταγράφηκαν σε ολόκληρο τον νομό.

Στην περιοχή της Κυπαρισσίας πλημμύρισαν οικίες και επιχειρήσεις, με την Πυροσβεστική να προχωρά έως αργά το βράδυ σε αντλήσεις υδάτων. Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του δήμου Τριφυλίας αλλά και σε ορεινές περιοχές, όπου χείμαρροι και ποτάμια υπερχείλισαν, με αποτέλεσμα να κλείσουν αρκετοί δρόμοι. Ιδιαίτερα στον Μεσσηνιακό κάμπο, προβλήματα σημειώθηκαν σε περιοχές των Δήμων Καλαμάτας, Οιχαλίας και Μεσσήνης, καθώς ποτάμια και χείμαρροι έφτασαν σε οριακή κατάσταση.

Απεγκλωβισμός τεσσάρων ατόμων από πλημμυρισμένο όχημα

Εκ νέου προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή των Αρφαρών, όπου η επαρχιακή οδός που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά έκλεισε για αρκετές ώρες, όπως είχε συμβεί και την περασμένη Κυριακή. Την ίδια στιγμή, υπερχείλισε ο ποταμός Άρις, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η κατασκευή αναχωμάτων από την Περιφέρεια στην περιοχή της Σπερχογείας.

Παράλληλα, χθες το απόγευμα χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί απεγκλωβισμός τεσσάρων ατόμων από την εθελοντική ομάδα ΟΑΚ Μεσσηνίας, όταν εγκλωβίστηκαν στο αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν, καθώς το ύψος του νερού στον δρόμο ξεπέρασε το ένα μέτρο λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Άρι. Οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια με τη συνδρομή ειδικών οχημάτων της εθελοντικής ομάδας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αρκετές περιοχές του Δήμου Μεσσήνης και του Δήμου Δυτικής Μάνης έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ αντίστοιχο αίτημα αναμένεται να καταθέσει και ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τόσο από την κακοκαιρία και την υπερχείλιση των ποταμών όσο και από την καθίζηση στον Ταΰγετο.

Εξαιτίας της καθίζησης παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός που συνδέει την Καλαμάτα με τη Σπάρτη, στο 82ο χιλιόμετρο, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παράκαμψης. Αντίστοιχο αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται να καταθέσει και ο Δήμος Τριφυλίας.

Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρχές είναι το γεγονός ότι, παρά το πρόσκαιρο διάλειμμα του καιρού, από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται νέες βροχοπτώσεις. Ποτάμια, χείμαρροι και το έδαφος παραμένουν ιδιαίτερα κορεσμένα και σε οριακή κατάσταση, γεγονός που καθιστά αναγκαίες άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα σε περίπτωση νέας κακοκαιρίας.

