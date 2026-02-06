Κακοκαιρία: Κατολίσθηση στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας - συνοριακού σταθμού Μαυροματίου

Προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που έπληξε τη Θεσπρωτία, με την εθνική οδό Ηγουμενίτσας-Μαυροματίου, την οδική αρτηρία που συνδέει την Ελλάδα με την Αλβανία, να κλείνει το πρωί της Παρασκευής (06/02) έπειτα από πτώση βράχων και άλλων φερτών υλικών.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες αποκολλήθηκαν βράχοι, και πέφτοντας παρέσυρα χώματα και πέτρες, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία.

Το σημείο έχει ήδη αποκλειστεί με προειδοποιητική σήμανση, ενώ στο χώρο βρίσκονται συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της Π.Ε. Θεσπρωτίας, τα οποία επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Καταπτώσεις έχουν σημειωθεί και σε άλλα σημεία της Ηπείρου με αποτέλεσμα να έχουν κινηθεί και σήμερα δέκα μηχανήματα από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου για αντιμετώπιση προβλημάτων.

