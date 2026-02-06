Κακοκαιρία στην Ηλεία: «Φούσκωσε» ο Αλφειός - Κλειστός ο δρόμος προς Καλυβάκια

Υπερχείλιση του Αλφειού στο δρόμο προς τα Καλυβάκια.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν «φουσκώσει» τον ποταμό Αλφειό στην Ηλεία, προκαλώντας σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Η άνοδος της στάθμης του ποταμού που διασχίζει από νοτιοανατολικά προς βορειοδυτικά τον νομό, και εκβάλει νότια του Πύργου, έχει υπερχειλίσει πίσω από τα αναχώματα στα Καλυβάκια, και έχει πλημμυρίσει καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ελαιώνες, πορτοκαλεώνες και αμπέλια, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Η άνοδος της στάθμης είναι τόσο απότομη που ο δρόμος προς τα Καλυβάκια είναι πλέον απροσπέλαστος, ενώ οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας–Κρεστένων έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται επί ποδός.

Όπως φαίνεται και στα δεδομένα του υδρολογικού σταθμού του στο Επιτάλιο, η στάθμη του ποταμού έχει αυξηθεί από 1,2 μέτρα στις 7 το πρωί της Πέμπτης (05/02) στα 3,11 μέτρα το μεσημέρι της Παρασκευής (06/02).

Αύξηση της στάθμης του ποταμού Αλφειού. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ)

