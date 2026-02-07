Θεσσαλονίκη: «Πέπλο» ομίχλης έχει καλύψει την πόλη - Προβλήματα στις πτήσεις και στους δρόμους

«Πέπλο» ομίχλης έχει καλύψει την Θεσσαλονίκη από το βράδυ της Παρασκευής, δημιουργώντας προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία των οχημάτων μέσα στην πόλη, όσο και στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» καταγράφονται καθυστερήσεις έως και 20 λεπτών σε αφίξεις και αναχωρήσεις πτήσεων. Τα προβλήματα έχουν παρουσιαστεί κυρίως σε πτήσεις με προορισμό την Αθήνα, το Τελ Αβίβ και την Κωνσταντινούπολη.

Η ομίχλη είναι ιδιαίτερα πυκνή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου σε αρκετές περιοχές έχουν «εξαφανιστεί» ολόκληρα κτίρια από το πέπλο της χαμηλής νέφωσης, περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στους δρόμους της πόλης, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες.

