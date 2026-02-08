Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν νεαρό που παρασύρθηκε με τη μηχανή του από ορμητικά νερά σε ποτάμι

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια νεαρού άνδρα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στη Κοζάνη, χάρη στη σωτήρια παρέμβαση μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Εορδαίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Δροσερού.

Ο νεαρός επιχείρησε να διασχίσει με τη μηχανή το ποτάμι, ωστόσο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου που βρίσκονταν στην περιοχή αντιλήφθηκαν άμεσα το συμβάν και έσπευσαν να βοηθήσουν, καταφέρνοντας να απεγκλωβίσουν τον νεαρό.

Με τη συνδρομή ακόμα δύο ατόμων που ειδοποιήθηκαν, ανέσυραν και τη μοτοσικλέτα, η οποία είχε καταλήξει στον πυθμένα του ποταμού.

