HORECA 2026: Πώς NBG Pay και EDPS αναβαθμίζουν ψηφιακά τις σύγχρονες επιχειρήσεις

Στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, η εξυπηρέτηση των πελατών είναι κομβικής σημασίας. Η ποιότητά της δεν κρίνεται μόνο από το προϊόν, αλλά από τη συνολική εμπειρία που προσφέρει μια επιχείρηση στον πελάτη, είτε είναι ένα μικρό καφέ είτε ένα ξενοδοχείο ή αλυσίδα εστίασης. Γι’ αυτό κάθε λεπτό μετράει και κάθε σημείο επαφής - από την κράτηση μέχρι την πληρωμή - έχει τη δική του σημασία.

Σήμερα, οι επαγγελματίες του κλάδου βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον, όπου οι ψηφιακές συναλλαγές δεν είναι πλέον μια επιλογή, αλλά κινητήριος δύναμη για τη βιωσιμότητά τους: Η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, η ασφάλεια, η ευκολία και η ευελιξία στις πληρωμές είναι πλέον πυλώνες πάνω στους οποίους «χτίζεται» μια σύγχρονη και κερδοφόρα επιχείρηση.

Αυτή ακριβώς τη νέα εποχή στις ψηφιακές συναλλαγές έρχονται να παρουσιάσουν στη φετινή HORECA, η NBG Pay και η EDPS, με την τεχνολογική εξειδίκευση της Global Payments. Από τις 13 έως τις 16 Φεβρουαρίου, στο Metropolitan Expo, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν στη μεγαλύτερη έκθεση για τον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας στην Ελλάδα, πώς η NBG Pay δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων, σχεδιασμένο για να υποστηρίζει κάθε είδους επιχείρηση.

Διευρυμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων με επίκεντρο τον επαγγελματία

Είτε πρόκειται για μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη μαζική εστίαση, είτε για ένα online περιβάλλον κράτησης ξενοδοχειακών καταλυμάτων, η NBG Pay και η EDPS προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις: ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία σε κάθε συναλλαγή. Στο περίπτερο της HORECA, οι επαγγελματίες θα δουν από κοντά τις λύσεις που εξασφαλίζουν γρήγορη εξυπηρέτηση, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα εξειδικευμένα στελέχη για τις εξατομικευμένες ανάγκες της επιχείρησής τους.

Συγκεκριμένα, η EDPS έχει αναπτύξει σύγχρονα ασύρματα και ενσύρματα POS τερματικά που διασυνδέονται πλήρως με τα ταμειακά συστήματα, υποστηρίζοντας παράλληλα τη διαχείριση φιλοδωρημάτων (tips). Για τις επιχειρήσεις που αναζητούν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, οι λύσεις SoftPOS επιτρέπουν την εύκολη μετατροπή ενός smartphone σε τερματικό πληρωμών, προσφέροντας ελευθερία κινήσεων για συναλλαγές εν κινήσει ή απευθείας στο τραπέζι ή έναν εξωτερικό χώρο. Παράλληλα, η ενσωμάτωση του IRIS Payments, φροντίζει για άμεσες πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό χωρίς κάρτα, ενισχύοντας τη ρευστότητα της επιχείρησης με την άμεση πίστωση χρημάτων.

Η ευελιξία επεκτείνεται και στον ψηφιακό κόσμο, καθώς η NBG Pay παρέχει εξελιγμένες eCommerce λύσεις για online πληρωμές αγορών με απόλυτη ασφάλεια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υπηρεσία Pay by Link, η οποία διευκολύνει την αποδοχή πληρωμών μέσω ενός απλού συνδέσμου που αποστέλλεται με email ή μήνυμα, αποτελώντας την ιδανική λύση για τηλεφωνικές παραγγελίες, κρατήσεις (για παράδειγμα σε ξενοδοχεία) ή πωλήσεις μέσω Social Media, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη ηλεκτρονικού καταστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται τις κρατήσεις και τις προκαταβολές εξ αποστάσεως ακριβώς όπως στο φυσικό τους σημείο.

Ραντεβού στη HORECA 2026 με την NBG Pay και την EDPS

Η παρουσία της NBG Pay και της EDPS στη HORECA 2026 υπογραμμίζει τη δέσμευσή τους για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω της καινοτομίας. Η NBG Pay, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Global Payments, προσφέρει εργαλεία που κάνουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων ευκολότερη, ενώ η EDPS, με την εμπειρία της από το 1999, παρέχει τη σταθερότητα και τα προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης που χρειάζεται κάθε decision maker στον κλάδο HORECA.

Οι επαγγελματίες, λοιπόν, που θα επισκεφθούν το περίπτερο Hall 3 – Booth C37 στο Metropolitan Expo από τις 13 έως τις 16 Φεβρουαρίου, θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν όλες αυτές τις λύσεις να λειτουργούν live. Η εξειδικευμένη ομάδα της NBG Pay και της EDPS θα βρίσκεται εκεί για να συζητήσει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης μέσα από προσωπικές συναντήσεις με κάθε επαγγελματία.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η υιοθέτηση καινοτόμων εργαλείων αποτελούν πλέον τη βάση για την εξέλιξη κάθε επιχείρησης στον δυναμικό κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας. Επενδύοντας στην τεχνολογία, οι επαγγελματίες θωρακίζουν τη βιωσιμότητά τους και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Επισκεφτείτε το περίπτερο της Global Payments στη HORECA για να γνωρίσετε από κοντά τις ψηφιακές λύσεις συναλλαγών που προσφέρουν.

Κλείστε το δικό σας ραντεβού με εκπρόσωπο της NBG Pay και της EDPS στη HORECA και συζητήστε τις ανάγκες της επιχείρησής σας μέσα από τη φόρμα κράτησης.

Εναλλακτικά, για να κλείσετε ραντεβού με εκπρόσωπο της NBG Pay οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιήστε τη φόρμα κράτησης εδώ.