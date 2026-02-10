HORECA 2026: Πώς NBG Pay και EDPS αναβαθμίζουν ψηφιακά τις σύγχρονες επιχειρήσεις

Newsbomb

HORECA 2026: Πώς NBG Pay και EDPS αναβαθμίζουν ψηφιακά τις σύγχρονες επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, η εξυπηρέτηση των πελατών είναι κομβικής σημασίας. Η ποιότητά της δεν κρίνεται μόνο από το προϊόν, αλλά από τη συνολική εμπειρία που προσφέρει μια επιχείρηση στον πελάτη, είτε είναι ένα μικρό καφέ είτε ένα ξενοδοχείο ή αλυσίδα εστίασης. Γι’ αυτό κάθε λεπτό μετράει και κάθε σημείο επαφής - από την κράτηση μέχρι την πληρωμή - έχει τη δική του σημασία.

Σήμερα, οι επαγγελματίες του κλάδου βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον, όπου οι ψηφιακές συναλλαγές δεν είναι πλέον μια επιλογή, αλλά κινητήριος δύναμη για τη βιωσιμότητά τους: Η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, η ασφάλεια, η ευκολία και η ευελιξία στις πληρωμές είναι πλέον πυλώνες πάνω στους οποίους «χτίζεται» μια σύγχρονη και κερδοφόρα επιχείρηση.

NBG Pay

Αυτή ακριβώς τη νέα εποχή στις ψηφιακές συναλλαγές έρχονται να παρουσιάσουν στη φετινή HORECA, η NBG Pay και η EDPS, με την τεχνολογική εξειδίκευση της Global Payments. Από τις 13 έως τις 16 Φεβρουαρίου, στο Metropolitan Expo, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν στη μεγαλύτερη έκθεση για τον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας στην Ελλάδα, πώς η NBG Pay δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων, σχεδιασμένο για να υποστηρίζει κάθε είδους επιχείρηση.

1168x656.jpg

Διευρυμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων με επίκεντρο τον επαγγελματία

Είτε πρόκειται για μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη μαζική εστίαση, είτε για ένα online περιβάλλον κράτησης ξενοδοχειακών καταλυμάτων, η NBG Pay και η EDPS προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις: ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία σε κάθε συναλλαγή. Στο περίπτερο της HORECA, οι επαγγελματίες θα δουν από κοντά τις λύσεις που εξασφαλίζουν γρήγορη εξυπηρέτηση, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα εξειδικευμένα στελέχη για τις εξατομικευμένες ανάγκες της επιχείρησής τους.

Συγκεκριμένα, η EDPS έχει αναπτύξει σύγχρονα ασύρματα και ενσύρματα POS τερματικά που διασυνδέονται πλήρως με τα ταμειακά συστήματα, υποστηρίζοντας παράλληλα τη διαχείριση φιλοδωρημάτων (tips). Για τις επιχειρήσεις που αναζητούν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, οι λύσεις SoftPOS επιτρέπουν την εύκολη μετατροπή ενός smartphone σε τερματικό πληρωμών, προσφέροντας ελευθερία κινήσεων για συναλλαγές εν κινήσει ή απευθείας στο τραπέζι ή έναν εξωτερικό χώρο. Παράλληλα, η ενσωμάτωση του IRIS Payments, φροντίζει για άμεσες πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό χωρίς κάρτα, ενισχύοντας τη ρευστότητα της επιχείρησης με την άμεση πίστωση χρημάτων.

pos-french-2.jpg

Η ευελιξία επεκτείνεται και στον ψηφιακό κόσμο, καθώς η NBG Pay παρέχει εξελιγμένες eCommerce λύσεις για online πληρωμές αγορών με απόλυτη ασφάλεια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υπηρεσία Pay by Link, η οποία διευκολύνει την αποδοχή πληρωμών μέσω ενός απλού συνδέσμου που αποστέλλεται με email ή μήνυμα, αποτελώντας την ιδανική λύση για τηλεφωνικές παραγγελίες, κρατήσεις (για παράδειγμα σε ξενοδοχεία) ή πωλήσεις μέσω Social Media, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη ηλεκτρονικού καταστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται τις κρατήσεις και τις προκαταβολές εξ αποστάσεως ακριβώς όπως στο φυσικό τους σημείο.

Ραντεβού στη HORECA 2026 με την NBG Pay και την EDPS

Η παρουσία της NBG Pay και της EDPS στη HORECA 2026 υπογραμμίζει τη δέσμευσή τους για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω της καινοτομίας. Η NBG Pay, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Global Payments, προσφέρει εργαλεία που κάνουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων ευκολότερη, ενώ η EDPS, με την εμπειρία της από το 1999, παρέχει τη σταθερότητα και τα προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης που χρειάζεται κάθε decision maker στον κλάδο HORECA.

Οι επαγγελματίες, λοιπόν, που θα επισκεφθούν το περίπτερο Hall 3 – Booth C37 στο Metropolitan Expo από τις 13 έως τις 16 Φεβρουαρίου, θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν όλες αυτές τις λύσεις να λειτουργούν live. Η εξειδικευμένη ομάδα της NBG Pay και της EDPS θα βρίσκεται εκεί για να συζητήσει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης μέσα από προσωπικές συναντήσεις με κάθε επαγγελματία.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η υιοθέτηση καινοτόμων εργαλείων αποτελούν πλέον τη βάση για την εξέλιξη κάθε επιχείρησης στον δυναμικό κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας. Επενδύοντας στην τεχνολογία, οι επαγγελματίες θωρακίζουν τη βιωσιμότητά τους και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

NBG Pay

Επισκεφτείτε το περίπτερο της Global Payments στη HORECA για να γνωρίσετε από κοντά τις ψηφιακές λύσεις συναλλαγών που προσφέρουν.

Κλείστε το δικό σας ραντεβού με εκπρόσωπο της NBG Pay και της EDPS στη HORECA και συζητήστε τις ανάγκες της επιχείρησής σας μέσα από τη φόρμα κράτησης.

Εναλλακτικά, για να κλείσετε ραντεβού με εκπρόσωπο της NBG Pay οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιήστε τη φόρμα κράτησης εδώ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Έχασα τη γλυκιά μου μαμά»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατάληψη στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου για το «σκάψιμο αντί απουσίας»: Να φύγει η διευθύντρια, ζητούν μαθητές

14:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Με εντυπωσιακή εμφάνιση πέρασε στις «16» του WTA 1000 της Ντόχα

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

14:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Τα συλλυπητήρια της «Ένωσης» στον Εργκίν Αταμάν

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας - Ιατρίδης: «Αν του αφαιρεθεί η ιθαγένεια μπορεί να δικαστεί και στις ΗΠΑ»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη με δήθεν μηνύματα από ΕΛΤΑ και ΑΑΔΕ – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο στο SMS

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Ποτέ δεν είχα ακούσει ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας» – Την Τετάρτη η κηδεία της 35χρονης Ευανθίας που «έσβησε» την ώρα που θήλαζε

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο ποτάμι - Στο σημείο η Πυροσβεστική

13:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η «τρελή» ιστορία του Φρανκ Ιλέτ: Έχει να κουρευτεί 493 ημέρες για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιμένοντας 5 σερί νίκες - Απόψε η ευκαιρία του

13:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός για Τάκη Οικονομόπουλο: «Ένας χρόνος χωρίς τον κορυφαίο Έλληνα τερματοφύλακα»

13:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρίο Φέρντιναντ: Αποκάλυψε πως χρησιμοποιεί καθημερινά αναπηρικό αμαξίδιο

13:46ΕΛΛΑΔΑ

HORECA 2026: Πώς NBG Pay και EDPS αναβαθμίζουν ψηφιακά τις σύγχρονες επιχειρήσεις

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

13:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η εισαγγελέας προτείνει απαλλαγή για όλους τους κατηγορούμενους στην υπόθεση των «Σπαρτιατών»

13:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση οργάνωσης που διέπραττε κλοπές, απάτες και πλαστογραφίες

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πέντε βήματα για να γίνει η Ουκρανία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κλειστός επ΄αόριστoν ο δρόμος Μύρτου - Τερτσών λόγω νέας κατολίσθησης

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη στο Μαξίμου η συνάντηση Μητσοτάκη και κτηνοτρόφων - Τι θα συζητηθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

12:05LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λόγος της ανεξαρτητοποίησης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Δεν παραδίδει την έδρα της

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Καθαρή» η μαγνητική του 2,5 ετών κοριτσιού που έπεσε σε σιντριβάνι -Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να εντοπιστεί

11:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: MasterChef και Άγιος Έρωτας κάνουν τη διαφορά – Ποιοι «έπεσαν» στα μονοψήφια

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Οι 10 υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην Τουρκία

14:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» 20 Φεβρουαρίου

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 49χρονος στην Κλειτορία – Τον εντόπισαν συγγενείς μέσα στο σπίτι του

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας - Ιατρίδης: «Αν του αφαιρεθεί η ιθαγένεια μπορεί να δικαστεί και στις ΗΠΑ»

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σε κλάματα ξέσπασε ο Τζέικ Πολ για το χρυσό μετάλλιο της μνηστής του, Γιούτα Λίρνταμ - Δείτε βίντεο

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ