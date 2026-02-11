Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη, τον άφησαν ελεύθερο, έκανε... ντριφτ μεθυσμένος και τον ξανασυνέλαβαν

Όχι μία, αλλά δύο φορές κατάφεραν να συλληφθούν ένας 39χρονος και μία 23χρονη στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης, όταν οι δυο τους συνελήφθησαν έπειτα από έλεγχο της ΟΠΚΕ, έχοντας πάνω τους μικροποσότητα χασίς (2,2 γραμμάρια) και κοκαΐνης (0,3 γραμμάρια), οι οποίες κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν στο ΑΤ Παύλου Μελά. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Επέστρεψαν στο ΔΑΚ Πολίχνης

Ωστόσο, οι ιστορίες τους με τον νόμο δεν τελείωσαν εκεί. Σύμφωνα με το voria.gr, οι δύο τους επέστρεψαν στο ΔΑΚ Πολίχνης και κάποιοι νεαροί τηλεφώνησαν στο οικείο ΑΤ προκειμένου να καταγγείλουν πως ο οδηγός του οχήματος φαίνεται μεθυσμένος, έχει αίματα στα χέρια του και η 23χρονη είχε αίματα στα χείλη της. «Μας μίλησαν και τους πήραμε με το καλό, γιατί αυτός ήταν οξύθυμος», φέρεται να είπαν οι νεαροί, καταγγέλλοντας παράλληλα πως οι δράστες κάνουν ζημιές και σπάνε μπουκάλια.

Λίγο αργότερα, στις 3 τα ξημερώματα έκαναν και ντριφτ μπροστά από το ΑΤ Παύλου Μελά, με τις αρχές να εικάζουν ότι ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι συνελήφθησαν νωρίτερα. Οι αστυνομικοί, βλέποντας τη συμπεριφορά του οδηγού, ξεκίνησαν να τον ακολουθούν διακριτικά δίχως να θέλουν να ξεκινήσουν καταδίωξη, φοβούμενοι την πρόκληση ατυχήματος μέσα στην πόλη.

Ο 39χρονος συνέχισε την πορεία του στη Νεάπολη και έπειτα στις Συκιές και, αναπόφευκτα, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον καταδιώκουν. Το περιστατικό διήρκησε συνολικά μιάμιση ώρα με τους αστυνομικούς να καταδιώκουν τον δράστη ο οποίος στην τρελή του πορεία προσέκρουσε και σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Τελικά, στις 4:30 έφτασε κοντά στο σπίτι του και παραδόθηκε, με τους αστυνομικούς να του βεβαιώνουν τρεις παραβάσεις για οδήγηση σε μονόδρομο, μία για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ενώ παράλληλα ο δράστης κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και για απείθεια. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο οδηγός φάνηκε ότι στο αίμα του ανιχνεύθηκε αλκοόλ σε συγκέντρωση 0,80g/L.

