Λαμία: Σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού μεταξύ νεαρών - «Τον έριξαν κάτω και τον κλωτσούσαν»

Ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ νεαρών σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Φεβρουαρίου, στην πλατεία Πάρκου στη Λαμία.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο lamiareport.gr, «τέσσερα άτομα είχαν βάλει κάτω έναν και τον κλωτσούσαν», όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά μια γυναίκα που περνούσε από το σημείο.

Η αστυνομία μετέβη στο σημείο έπειτα από κλήση που δέχτηκε, ωστόσο όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν προλάβει να εξαφανιστούν από το σημείο.

Διαβάστε επίσης