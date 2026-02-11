Λαμία: Σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού μεταξύ νεαρών - «Τον έριξαν κάτω και τον κλωτσούσαν»
Τέσσερα άτομα «είχαν βάλει κάτω έναν και τον κλωτσούσαν», σύμφωνα με μαρτυρίες
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ νεαρών σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Φεβρουαρίου, στην πλατεία Πάρκου στη Λαμία.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο lamiareport.gr, «τέσσερα άτομα είχαν βάλει κάτω έναν και τον κλωτσούσαν», όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά μια γυναίκα που περνούσε από το σημείο.
Η αστυνομία μετέβη στο σημείο έπειτα από κλήση που δέχτηκε, ωστόσο όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν προλάβει να εξαφανιστούν από το σημείο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:01 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
FIBA Europe Cup: «Εμφύλιος» ΠΑΟΚ - Περιστέρι στα προημιτελικά
20:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: LIVE ο σπουδαίος ημιτελικός για το Κύπελλο Ελλάδας
19:04 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Παλικαρίσια πρόκριση στον τελικό για τους Κρητικούς
17:46 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel
15:37 ∙ LIFESTYLE