Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν η ασφάλεια πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου

Ελπίδες των ενστόλων για καλύτερη στελέχωση

Newsbomb

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν η ασφάλεια πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου

Φωτ. Αρχείου - Το αεροδρόμιο στο Άκτιο

EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Κομισιόν έφτασαν τα ζητήματα που ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια το αεροδρόμιο του Ακτίου.

Το αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της Λευκάδας, της Πρέβεζας και της Αιτωλοακαρνανίας δεν έχει πιστοποιηθεί από την Αρχή της Πολιτικής Αεροπορίας, σε ό,τι αφορά την εναέρια κυκλοφορία, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα υποστελέχωσης.

Η επιστολή με όλα τα στοιχεία εστάλη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό εκπροσώπησης των στρατιωτικών, EUROMIL, και ήδη η Κομισιόν δεσμεύτηκε εγγράφως ότι θα έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, ώστε να προσπαθήσει να πιέσει προς την επίλυση των δύο αυτών ζητημάτων που ουκ ολίγες φορές έχουν φτάσει στα όριά τους όσους στρατιωτικούς υπηρετούν στο αεροδρόμιο του Ακτίου.

Υπενθυμίζεται πως οι στρατιωτικοί του Ακτίου έχουν επιφορτιστεί και με την υποστήριξη των πολιτικών πτήσεων του αεροδρομίου και δεδομένου αυτού, αλλά και της υποστελέχωσης που καταγγέλλουν εδώ και πάρα πολύ καιρό πως υπάρχει στο Άκτιο, εκτιμούν ότι ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα ακόμη και σε θέματα ασφάλειας των πτήσεων, αναφέρει η εφημερίδα «Συνείδηση».

Ο Αντιπρόσωπος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) στην ΠΟΜΕΝΣ και Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλευτικού Έργου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, Απόστολος Λεμονιάς, μιλώντας στην εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε:

«H επιστολή στην Κομισιόν στάλθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό εκπροσώπησης των στρατιωτικών EUROMIL, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) είναι μέλος της.

Κοινοποιήσαμε όλο το αρχείο που είχαμε στην διάθεσή μας, ερωτήσεις και απαντήσεις σε υπουργεία και αρμόδιους φορείς στην EUROMIL, η οποία με την σειρά της τα κοινοποίησε στην Κομισιόν και συγκεκριμένα σε τρείς ευρωπαϊκές επιτροπές.

lemonias-apostolos-576x768-1.jpg

Ο Απόστολος Λεμονιάς.

Εφημερίδα «Συνείδηση»

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και εγκυμονεί κινδύνους στην ασφάλεια των πτήσεων, λόγω της μη πιστοποίησης του στρατιωτικού αεροδρομίου από την Αρχή της Πολιτικής Αεροπορίας, σε ότι αφορά την εναέρια κυκλοφορία και λόγω του ότι το Άκτιο αντιμετωπίζει θέματα υποστελέχωσης, έλλειψης προσωπικού. Από την Κομισιόν υπήρχε ενδιαφέρoν και θα μπει σε διαδικασία επαφής με τους αρμόδιους φορείς των υπουργείων της Ελλάδας. Αναμένουμε την από την Κομισιόν απάντηση, η οποία θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των επαφών της με τους φορείς των αρμόδιων υπουργείων της χώρας μας.

Παράλληλα, από την πλευρά μας δεν έχουμε σταματήσει να κινούμαστε θεσμικά και μέσω των ελληνικών κομμάτων στην Ευρωβουλή, ώστε να αναδειχθούν και από τους Έλληνες ευρωβουλευτές τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Όπως από την αρχή έτσι και τώρα κοινοποιήσαμε όλες τις εξελίξεις στους βουλευτές των όμορων περιοχών του αεροδρομίου του Ακτίου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Πρέβεζας, της Λευκάδας, της Άρτας, αλλά και των Ιωαννίνων, αλλά δεν βρήκαμε καμία ανταπόκριση από κανέναν κυβερνητικό βουλευτή. Με κάποιους βουλευτές όμως της αντιπολίτευσης έχουμε επαφή για περεταίρω ενέργειες.

Όπως και αν έχει όμως το να ανταποκριθεί η Κομισιόν και να μπει σε σειρά επαφών με τις ελληνικές Αρχές είναι σημαντικό. Ευελπιστούμε να υπάρχει ακόμη ένας μοχλός πίεσης, γιατί δεν μιλάμε για ένα απλό εσωτερικό θέμα, αλλά μιλάμε για την εξυπηρέτηση πολιτικών αεροσκαφών, επιβατών από την Ελλάδα και την Ευρώπη και οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:46ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία - Τραυματίας ο οδηγός

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά επεισόδια στη Λιόν: Εγκεφαλικά νεκρός 23χρονος διαδηλωτής - Βίντεο

22:27LIFESTYLE

Eurovision - Sing for Greece 2026: Εντυπωσιακή η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β’ ημιτελικό

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καυγάς σε πτήση: Απαγορεύτηκε εφ' όρου ζωής η επιβίβαση στους «θερμόαιμους» επιβάτες

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ σε Μερτς: «Δαίμονα, έχεις μπερδέψει τις εποχές; Είμαστε στο 2026, όχι στο 1933!»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο: Συνάντηση Ρούμπιο με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας

21:47ΚΑΙΡΟΣ

Οι πιο ζεστές και οι πιο κρύες πρωτεύουσες της Ευρώπης τον Ιανουάριο του 2026

21:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ για ΑΕΚ ο Δημήτρης Πέλκας – Εκτός για τρεις εβδομάδες

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ταξίδι στη Βενεζουέλα ετοιμάζει ο Τραμπ: «Δεν έχουμε ακόμη καθορίσει πότε, αλλά θα το κάνω»

21:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Κομοτηνή: «Πακέτο» βελτίωσης της ζωής της Στρατιωτικής Οικογένειας- Τι είπε για τους μουσουλμάνους της Θράκης

21:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε: Αποθέωση για Αταμάν, θερμό χειροκρότημα για Γιασικεβίτσιους

21:23ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 13/2: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 31 εκατ. ευρώ

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τουρκίας για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που την κατηγορεί για απελάσεις χριστιανών - «Μην παρεμβαίνετε σε εσωτερικές μας υποθέσεις»

21:19LIFESTYLE

Eurovision - Sing for Greece: Ξεκίνησε ο Β’ ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν η ασφάλεια πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Η σπουδαία «μάχη» της Euroleague

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αποκαλύφθηκε το όνομα και του τρίτου Κινέζου

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κλειστές οι είσοδοι από Ελευσίνα έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: «Απαράδεκτη, ντροπιαστική και αποκαλυπτική της ενοχής της» η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τον νεκρό ανήλικο

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά επεισόδια στη Λιόν: Εγκεφαλικά νεκρός 23χρονος διαδηλωτής - Βίντεο

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παγκράτι: Οδηγός πατινιού υπέστη ανακοπή, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του και πέθανε

22:27LIFESTYLE

Eurovision - Sing for Greece 2026: Εντυπωσιακή η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β’ ημιτελικό

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Η σπουδαία «μάχη» της Euroleague

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ σε Μερτς: «Δαίμονα, έχεις μπερδέψει τις εποχές; Είμαστε στο 2026, όχι στο 1933!»

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αποκαλύφθηκε το όνομα και του τρίτου Κινέζου

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λούτσα με τρεις ανηλίκους: Νεκρό το ένα παιδί, τραυματισμένα τα άλλα δύο

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνωστισμός στο μετρό: «Σε αυτή την Ελλάδα χάνεις 2 ώρες την μέρα στο τιμόνι ή στα ΜΜΜ»

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κλειστές οι είσοδοι από Ελευσίνα έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη κι αλβανικής καταγωγής ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του ελεγκτή

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: «Απαράδεκτη, ντροπιαστική και αποκαλυπτική της ενοχής της» η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τουρκίας για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που την κατηγορεί για απελάσεις χριστιανών - «Μην παρεμβαίνετε σε εσωτερικές μας υποθέσεις»

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

19:38ΚΟΣΜΟΣ

«Θεωρίες συνωμοσίας»: Γιατί εμφανίζεται το όνομα της μικρής Μαντλίν στα αρχεία Έπσταϊν

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καυγάς σε πτήση: Απαγορεύτηκε εφ' όρου ζωής η επιβίβαση στους «θερμόαιμους» επιβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ