Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν η ασφάλεια πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου

Στην Κομισιόν έφτασαν τα ζητήματα που ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια το αεροδρόμιο του Ακτίου.

Το αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της Λευκάδας, της Πρέβεζας και της Αιτωλοακαρνανίας δεν έχει πιστοποιηθεί από την Αρχή της Πολιτικής Αεροπορίας, σε ό,τι αφορά την εναέρια κυκλοφορία, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα υποστελέχωσης.

Η επιστολή με όλα τα στοιχεία εστάλη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό εκπροσώπησης των στρατιωτικών, EUROMIL, και ήδη η Κομισιόν δεσμεύτηκε εγγράφως ότι θα έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, ώστε να προσπαθήσει να πιέσει προς την επίλυση των δύο αυτών ζητημάτων που ουκ ολίγες φορές έχουν φτάσει στα όριά τους όσους στρατιωτικούς υπηρετούν στο αεροδρόμιο του Ακτίου.

Υπενθυμίζεται πως οι στρατιωτικοί του Ακτίου έχουν επιφορτιστεί και με την υποστήριξη των πολιτικών πτήσεων του αεροδρομίου και δεδομένου αυτού, αλλά και της υποστελέχωσης που καταγγέλλουν εδώ και πάρα πολύ καιρό πως υπάρχει στο Άκτιο, εκτιμούν ότι ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα ακόμη και σε θέματα ασφάλειας των πτήσεων, αναφέρει η εφημερίδα «Συνείδηση».

Ο Αντιπρόσωπος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) στην ΠΟΜΕΝΣ και Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλευτικού Έργου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, Απόστολος Λεμονιάς, μιλώντας στην εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε:

«H επιστολή στην Κομισιόν στάλθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό εκπροσώπησης των στρατιωτικών EUROMIL, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) είναι μέλος της.

Κοινοποιήσαμε όλο το αρχείο που είχαμε στην διάθεσή μας, ερωτήσεις και απαντήσεις σε υπουργεία και αρμόδιους φορείς στην EUROMIL, η οποία με την σειρά της τα κοινοποίησε στην Κομισιόν και συγκεκριμένα σε τρείς ευρωπαϊκές επιτροπές.

Ο Απόστολος Λεμονιάς. Εφημερίδα «Συνείδηση»

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και εγκυμονεί κινδύνους στην ασφάλεια των πτήσεων, λόγω της μη πιστοποίησης του στρατιωτικού αεροδρομίου από την Αρχή της Πολιτικής Αεροπορίας, σε ότι αφορά την εναέρια κυκλοφορία και λόγω του ότι το Άκτιο αντιμετωπίζει θέματα υποστελέχωσης, έλλειψης προσωπικού. Από την Κομισιόν υπήρχε ενδιαφέρoν και θα μπει σε διαδικασία επαφής με τους αρμόδιους φορείς των υπουργείων της Ελλάδας. Αναμένουμε την από την Κομισιόν απάντηση, η οποία θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των επαφών της με τους φορείς των αρμόδιων υπουργείων της χώρας μας.

Παράλληλα, από την πλευρά μας δεν έχουμε σταματήσει να κινούμαστε θεσμικά και μέσω των ελληνικών κομμάτων στην Ευρωβουλή, ώστε να αναδειχθούν και από τους Έλληνες ευρωβουλευτές τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Όπως από την αρχή έτσι και τώρα κοινοποιήσαμε όλες τις εξελίξεις στους βουλευτές των όμορων περιοχών του αεροδρομίου του Ακτίου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Πρέβεζας, της Λευκάδας, της Άρτας, αλλά και των Ιωαννίνων, αλλά δεν βρήκαμε καμία ανταπόκριση από κανέναν κυβερνητικό βουλευτή. Με κάποιους βουλευτές όμως της αντιπολίτευσης έχουμε επαφή για περεταίρω ενέργειες.

Όπως και αν έχει όμως το να ανταποκριθεί η Κομισιόν και να μπει σε σειρά επαφών με τις ελληνικές Αρχές είναι σημαντικό. Ευελπιστούμε να υπάρχει ακόμη ένας μοχλός πίεσης, γιατί δεν μιλάμε για ένα απλό εσωτερικό θέμα, αλλά μιλάμε για την εξυπηρέτηση πολιτικών αεροσκαφών, επιβατών από την Ελλάδα και την Ευρώπη και οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς».

