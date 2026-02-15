Φωτογραφία από τον «δράκο των Εξαρχείων» - Κατηγορείται για 4 επιθέσεις κατά γυναικών σε 10 μέρες

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 45χρονος, ο οποίος φέρεται να παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες στην περιοχή των Εξαρχείων. Μόνο τις τελευταίες 10 ημέρες είχαν καταγραφεί τέσσερις επιθέσεις.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τεσσάρων γυναικών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το παραπάνω αδίκημα και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 45χρονος, συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, σε κεντρικό σημείο των Εξαρχείων, όπου προέβη σε προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζής γυναίκας.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, ενώ σε έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.

Όπως προέκυψε από τις μετέπειτα έρευνες, ο 45χρονος είχε επιτεθεί σε άλλες τρεις γυναίκες, που κινούνται πεζές στα Εξάρχεια, τις τελευταίες 10 ημέρες.

Ένα από τα θύματά του μίλησε για την επίθεση που δέχθηκε. «Ήμουν με το αυτοκίνητό μου στην οδό Πλαπούτα. Ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά μου ένας άνδρας και κατέβασε το παντελόνι του. Τρόμαξα, έβαλα τις φωνές και κάλεσα την Αστυνομία», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Mega, ο 45χρονος είχε λάβει πολιτικό άσυλο, το οποίο είχε λήξει και στις 10/2 και είχε καταθέσει εκ νέου τα χαρτιά του. Ακόμη, στο παρελθόν είχε συλληφθεί στην Ομόνοια για κατοχή μαχαιριού. Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.