Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (16/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
16/2/2026 7:00:00 πμ
16/2/2026 6:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΨΥΡΡΗ από: 07:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΡΡΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 07:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΚΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 07:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΑΡΡΗ έως κάθετο: ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ από: 07:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ από: 07:00 πμ έως: 06:00 μμ
182
Λειτουργία
16/2/2026 7:30:00 πμ
16/2/2026 12:30:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΡΦΕΙΚΑ
1066
Λειτουργία
16/2/2026 8:00:00 πμ
16/2/2026 9:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΛΟΧΑΓΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ
184
Λειτουργία
16/2/2026 8:00:00 πμ
16/2/2026 11:00:00 πμ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΙΠΥΛΟΥ ΝΟ 10 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
159
Κατασκευές
16/2/2026 8:00:00 πμ
16/2/2026 12:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 50.
Κατασκευές
16/2/2026 8:00:00 πμ
16/2/2026 1:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΤΡΟΙΑΣ έως κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΕΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΖΙΑ ΔΗΜ. απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
145
Κατασκευές
16/2/2026 8:00:00 πμ
16/2/2026 1:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΟΙΑΣ απο κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
145
Κατασκευές
16/2/2026 8:00:00 πμ
16/2/2026 2:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΜΩΡΙΑ - ΠΟΝΤΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΝΙΓΡΙΤΗΣ - ΜΑΡΝΗ - ΚΑΛΑΜΩΝ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ - ΑΡΙΩΝΟΣ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ
47
Κατασκευές
16/2/2026 8:00:00 πμ
16/2/2026 4:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ - ΔΑΝΑΩΝ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΔΑΝΑΩΝ - ΤΗΝΟΥ - ΔΙΟΣ - ΑΛΑΜΑΝΑΣ - ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ - ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ
52
Κατασκευές
16/2/2026 8:00:00 πμ
16/2/2026 4:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΟΥΣΣΩΝ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΜΟΥΣΣΩΝ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΜΟΥΣΣΩΝ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΣΩΝ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
16/2/2026 8:00:00 πμ
16/2/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ - ΔΑΒΑΚΗ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΑ - ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ - ΣΩΤΗΤΟΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΓ, ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΑΙΣΧΥΛΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΕΦΕΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
367
Λειτουργία
16/2/2026 8:00:00 πμ
16/2/2026 4:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΛΟΥΤΡΟ - ΚΟΤΖΙΑ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΑΛΩΠΕΚΗΣ - ΑΝΑΦΗΣ - ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
1569
Λειτουργία
16/2/2026 8:00:00 πμ
16/2/2026 5:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΡΔΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΚΟΣΜΑ ΜΠΑΛΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΔΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΜΕΛ. ΠΗΓΑ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΔΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΜΕΛ. ΠΗΓΑ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛ. ΠΗΓΑ απο κάθετο: ΚΟΣΜΑ ΜΠΑΛΑΝΟΥ έως κάθετο: ΓΛΑΥΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΡΒΟΛΟΥ απο κάθετο: ΓΛΑΥΚΟΥ έως κάθετο: ΜΗΝΙΑΤΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΟΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΜΕΛ. ΠΗΓΑ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
146
Κατασκευές
16/2/2026 10:00:00 πμ
16/2/2026 1:00:00 μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Σ.ΠΕΤΡΟΥΛΑ, Π.ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ.
139
Κατασκευές
16/2/2026 10:00:00 πμ
16/2/2026 4:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ 10.
Κατασκευές
16/2/2026 12:00:00 μμ
16/2/2026 4:30:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΟΔΟΥΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΔΟΣ ΠΕΥΚΩΝ, ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΗΣΑΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΥΡΑΚΟ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΟΛΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΧΩΝ - ΟΔΩΝ
1067
Λειτουργία
16/2/2026 12:00:00 μμ
16/2/2026 6:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΒΟΡΩΝ, ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΧΑΛΕΠΑ, ΧΑΤΖΗ, ΙΑΛΕΜΟΥ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ, ΦΑΥΝΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ, ΠΛΥΤΑ, ΤΡΑΛΛΕΩΝ, ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ, ΤΕΩ, ΕΡΣΗΣ, ΟΜΦΑΛΗΣ.
140
Κατασκευές