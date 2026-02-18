Ακολούθησε τον Ήλιο τη Σαρακοστή: Τα must-visit μέρη για το τριήμερο

Η Καθαρά Δευτέρα βρίσκεται μόλις λίγες μέρες μακριά και μαζί της φέρνει την ευκαιρία για μικρές αποδράσεις και νέες εμπειρίες με τους αγαπημένους σου. Για να «ταξιδέψεις» στον ήλιο, στη θάλασσα ή ακόμα και στη γειτονιά, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή με ένα ποτήρι ούζο στο χέρι και δημιουργώντας νέες αναμνήσεις ως Ακόλουθος του Ήλιου.

Αν ανήκεις, λοιπόν, στην παραπάνω κατηγορία ανθρώπων και θέλεις να φύγεις εκτός Αθηνών το τριήμερο, αυτό το άρθρο είναι για εσένα. Για εσένα που βλέπεις τον ήλιο και κάνεις εικόνα το τραπέζι που στήνεται χωρίς σχέδιο και γεμίζει με λαγάνα, ταραμοσαλάτα, φάβα και ούζο που μοιράζεσαι με φίλους και οικογένεια και που μοιάζει σαν να ήταν πάντα μέρος της ημέρας. Και σου έχουμε, ούτε έναν, ούτε δύο, λοιπόν, αλλά τέσσερις προορισμούς για να περάσεις την Καθαρά Δευτέρα με ήλιο, γεύσεις και μεγάλα τραπέζια.

#1 Χαλκίδα για βόλτες και μεζέδες

Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, η Χαλκίδα είναι ιδανικός προορισμός για τριήμερο με την παρέα. Θα περπατήσεις στην παραλία, θα πιεις έναν καφέ με θέα θάλασσα και θα στήσεις και ένα μικρό picnic με λαγάνα, ταραμοσαλάτα και σαρακοστιανά. Αν φυσάει, μπορείτε να πετάξετε τον χαρταετό στην παραλία.

Extra tip: Το απόγευμα πηγαίνετε σε ένα από τα ταβερνάκια της περιοχής και πιείτε ένα Πλωμάρι κάτω από τον ήλιο.

#2 Στην παραλία Σχοινιά για απόδραση δίπλα στη θάλασσα

Επίσης περίπου μία ώρα από την Αθήνα, η παραλία Σχοινιά στον Μαραθώνα έχει αμμουδιά, έχει χώρο για παιχνίδι και ποδήλατο, έχει και την ηρεμία που χρειάζεσαι για ένα χαλαρό τριήμερο. Εκεί, μπορείς να στήσεις τραπέζι με μεζέδες και καλή παρέα.

Αυτά είναι τα μόνα που χρειάζεσαι για να το απολαύσεις. Α, και το ούζο που απογειώνει την κάθε στιγμή.

#3 Στην Αίγινα για σαρακοστιανά δίπλα στο κύμα

Για να φτάσεις στην Αίγινα, θα κάνεις απλά ένα σύντομο ταξίδι με καράβι, ιδανικό για σαρακοστιανούς μεζέδες σε ταβερνάκια δίπλα στο κύμα. Θα απολαύσεις βόλτες στο λιμάνι, θα πετάξεις χαρταετό στην παραλία και θα τσουγκρίσεις με φίλους κάτω από τον ήλιο.

Extra tip: Μην ξεχάσεις να πάρεις ψάθινα καλάθια και κουβέρτες για ένα picnic δίπλα στο κύμα.

#4 Στα Τρίκαλα Κορινθίας για βόλτες στη φύση

Δεν θα κάνεις ούτε δύο ώρες για να φτάσεις στα Τρίκαλα Κορινθίας από την Αθήνα. Και αν είσαι φυσιολάτρης ή απλώς θέλεις να κάνεις μια εξόρμηση γιατί έχει ήλιο, η Ζήρεια προσφέρει φανταστικές επιλογές για βόλτες στη φύση. Σε κάθε περίπτωση, εκμεταλλεύσου την ευκαιρία για ένα ακόμα ραντεβού στον ήλιο αλλά και για πολύ και καλό φαγητό. Και μην ξεχάσεις, τη στιγμή που τα ποτήρια θα γεμίσουν με το αγαπημένο σας απόσταγμα, να τσουγκρίσεις στα απλά της ζωής που, τελικά, είναι και τα πιο ωραία.

Η Καθαρά Δευτέρα δεν χρειάζεται πρόγραμμα, παρά μόνο καλή παρέα, καλή διάθεση και Πλωμάρι να συμπληρώνεις κάθε γεύση και κάθε ανάμνηση που δημιουργείς με τους αγαπημένους σου γιατί έχει ήλιο.