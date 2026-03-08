Λαμία: 45χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του

Αστυνομικοί άκουσαν τη γυναίκα του να καλεί σε βοήθεια και έτρεξαν να βοηθήσουν αλλά δυστυχώς ήταν αργά..

Λαμία: 45χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του
Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας 45χρονος άνδρας το βράδυ της Κυριακής (8/3/26) σε συνοικία της Λαμίας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο 45χρονος πριν βάλει τέλος στη ζωή του ήταν μαζί με τη σύζυγό του και πραγματοποιούσαν δουλειές σε στάβλο.

Όταν τελείωσαν την εργασία τους, ο 45χρονος προφασίστηκε ότι κάτι είχε ξεχάσει στην εγκατάσταση και επέστρεψε στον στάβλο για να το πάρει. Η σύζυγος περίμενε να επιστρέψει, ωστόσο όταν είδε ότι αργούσε πήγε να τον βρει και τον εντόπισε κρεμασμένο.

Η γυναίκα ξέσπασε σε φωνές τις οποίες άκουσαν αστυνομικοί που ήταν σε περιπολία πλησίον του σημείου και έσπευσαν να βοηθήσουν.

Οι αστυνομικοί, ειδοποίησαν και το ΕΚΑΒ και προσπάθησαν να βοηθησουν τον 45χρονο, όμως ήταν ήδη αργά.

Το ΑΤ Λαμίας ανέλαβε την προανάκριση για αυτή την τραγική ιστορία, αναζητώντας και τα αίτια που οδήγησαν έναν νέο άνθρωπο να προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα.

