Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας: Η Haleon ενώνει δυνάμεις με τους Γιατρούς του Κόσμου

Η Haleon, ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των καταναλωτικών προϊόντων υγείας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας (20 Μαρτίου), ανακοινώνει τη συνεργασία της με τους Γιατρούς του Κόσμου για την υποστήριξη του Κοινωνικού Οδοντιατρείου στην Αθήνα. Η πρωτοβουλία αυτή φέρνει την πρόληψη και την καθημερινή στοματική φροντίδα πιο κοντά σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενισχύοντας την πρόσβαση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026 και αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η στοματική φροντίδα στη συνολική υγεία και ποιότητα ζωής.

Η συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Haleon, με επίκεντρο την ενίσχυση της στοματικής υγιεινής και την υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν οικονομικές ή κοινωνικές δυσκολίες και έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Η Haleon και τα προϊόντα της αναδεικνύουν τη σημασία της αυτοφροντίδας και τον καθοριστικό ρόλο της πρόληψης στην ποιότητα ζωής, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της υγείας τους.

Με κορυφαία brands στοματικής φροντίδας, η εταιρεία προσφέρει στοχευμένες λύσεις:

Η SENSODYNE, χάρη στη τεχνολογία NovaMin, αναδομεί το στρώμα προστασίας που έχουν χάσει τα ευαίσθητα δόντια για αποδεδειγμένη ανακούφιση από την ευαισθησία σε 3 μέρες.

Η Parodontax αναστρέφει τα πρώτα σημάδια των προβλημάτων των ούλων, αποκαθιστώντας την υγεία των ούλων.

Η COREGA προσφέρει 12 ώρες δυνατής συγκράτησης, άνεση και προστασία από την εισχώρηση τροφών στους χρήστες τεχνητής οδοντοστοιχίας.

Ως Νο1 μάρκες που συστήνουν οι οδοντίατροι στην Ελλάδα*, τα brands της Haleon κερδίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιστημονικά τεκμηριωμένης καθημερινής φροντίδας.

Με την υποστήριξη της Haleon, το Κοινωνικό Οδοντιατρείο των Γιατρών του Κόσμου στην Αθήνα συνεχίζει το έργο του, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας που περιλαμβάνουν διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις, καθώς και δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης. Το πρόγραμμα εστιάζει στη βελτίωση της στοματικής υγείας συμπολιτών που στερούνται βασικής φροντίδας, διασφαλίζοντας ότι η περίθαλψη παραμένει ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, προσβάσιμο σε όλους χωρίς εμπόδια. Παράλληλα, η συνεργασία περιλαμβάνει τη στήριξη της κινητής μονάδας που προσφέρει υπηρεσίες σε δομές κοινωνικής φροντίδας σε διάφορες περιοχές της χώρας, ξενώνες και κέντρα παιδικής προστασίας, διασφαλίζοντας συμβουλευτική και φροντίδα σε άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Ο Γιώργος Χουσέν, Country Manager της Haleon για την Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε «η συνεργασία μας με τους Γιατρούς του Κόσμου για την υποστήριξη του Κοινωνικού Οδοντιατρείου αποτελεί μια έμπρακτη κίνηση κοινωνικής ευθύνης. Μέσω αυτής της δωρεάς, εστιάζουμε στην παροχή ουσιαστικής φροντίδας στους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερο ανάγκη, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες που είναι θεμελιώδεις για τη συνολική τους υγεία. Στην Haleon, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας, να προσφέρουμε καλύτερη υγεία, κάθε ημέρα με σεβασμό στον άνθρωπο, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που φέρνουν την πρόληψη και τη θεραπεία κοντά σε κάθε μέλος της κοινωνίας μας».

Από την πλευρά των Γιατρών του Κόσμου, η Ευγενία Θάνου, Γενική Διευθύντρια της οργάνωσης, σημείωσε: «Η πολύτιμη αρωγή της Haleon είναι καθοριστική για τη συνέχιση του έργου μας. Το Κοινωνικό Οδοντιατρείο αποτελεί σημείο αναφοράς για ευπαθείς συνανθρώπους μας που αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες στοματικής φροντίδας. Συνεργασίες όπως αυτή μας δίνουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουμε το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία, προσφέροντας ανακούφιση, φροντίδα και αξιοπρέπεια σε όσους έχουν περισσότερο ανάγκη».

Μέσα από τις δράσεις της, η εταιρεία προάγει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, προωθώντας πρακτικές καθημερινής υγιεινής και διευρύνοντας την πρόσβαση σε γνώση και εργαλεία που συμβάλλουν σε ένα υγιές χαμόγελο για όλους.