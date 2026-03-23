Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (23/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΒΑΛΑΒΑΝΗ έως κάθετο: ΡΟΥΜΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
329
Λειτουργία
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΗΦΑΙΣΤΟΥ 10 απο κάθετο: έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
351
Λειτουργία
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΠΛΑΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
350
Λειτουργία
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 11:30:00 πμ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ν ΜΑΚΡΗ - Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΕΥΜΕΝΙΔΩΝ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ.
1
Λειτουργία
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΙΣΩΠΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ έως κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΙΣΤΟΚΟΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ έως κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΑΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ απο κάθετο: ΑΙΣΩΠΟΥ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
333
Λειτουργία
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ απο κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛΗΘ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:Α. ΠΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΕΣΤΡΑ έως κάθετο: ΠΛΗΘ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΗΘ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: Α. ΠΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
222
Κατασκευές
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΟΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΡΔΙΓΚΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΕΛΛΗΝΗΣ 3 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
352
Λειτουργία
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΥΛΛΕΡΟΥ έως κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
353
Λειτουργία
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 1:00:00 μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' - ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ - ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
170
Κατασκευές
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 1:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΞΑΝΘΟΥ
169
Κατασκευές
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 1:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΕΡΡΩΝ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - ΟΜΗΡΟΥ - ΚΟΡΩΝΗΣ - ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - Β.ΗΠΕΙΡΟΥ - ΘΩΑΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΚΑΚΑΛΕΤΡΙΟΥ - ΘΗΡΑΣ - ΟΜΗΡΟΥ
168
Κατασκευές
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 1:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΦΙΛΗΣ απο κάθετο: ΒΑΛΑΒΑΝΗ έως κάθετο: ΜΠΕΡΑΝΤΖΟΦΣΚΙ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΚΙΚΑ απο κάθετο: ΒΟΥΤΙΕ έως κάθετο: ΒΑΛΑΒΑΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΑΒΑΝΗ απο κάθετο: ΓΚΙΚΑ έως κάθετο: ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
331
Λειτουργία
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 3:30:00 μμ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΜΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1327
Συντήρηση
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΣΥΡΟΥ, ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ, ΠΑΡΡΕΝ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΤΡΑΚΗ.
234
Κατασκευές
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΚΡΕΣΝΑΣ - ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ - ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
403
Λειτουργία
23/3/2026 8:00:00 πμ
23/3/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΚΡΕΣΝΑΣ - ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ - ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ
403
Λειτουργία
23/3/2026 8:30:00 πμ
23/3/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 123 - 125 απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
281
Κατασκευές
23/3/2026 8:30:00 πμ
23/3/2026 12:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ έως κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΙΚΗΣ απο κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ απο κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΑΤΤΙΚΗΣ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ
279
Κατασκευές
23/3/2026 9:00:00 πμ
23/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΤΑΚΗ, ΤΡΑΛΛΕΩΝ, ΣΙΓΑΝΕΟΥ, ΣΑΒΑΓΗΝΩΝ, ΣΙΒΟΡΩΝ, ΦΩΚΑ.
235
Κατασκευές
23/3/2026 10:00:00 πμ
23/3/2026 12:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.
236
Κατασκευές
23/3/2026 10:00:00 πμ
23/3/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΧΟΥ απο κάθετο: ΑΣΩΠΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
353
Λειτουργία
23/3/2026 11:00:00 πμ
23/3/2026 1:30:00 μμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΟΛΑΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΑΤΩΝ απο κάθετο: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ έως κάθετο: ΝΕΟΛΑΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ έως κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ
223
Κατασκευές
23/3/2026 12:00:00 μμ
23/3/2026 3:30:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΑΧΑΪΑΣ έως κάθετο: ΠΑΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΤΗΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
220
Κατασκευές
23/3/2026 12:00:00 μμ
23/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΟΡΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΕΣΤΟΥ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
334
Λειτουργία
23/3/2026 1:00:00 μμ
23/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΛ.ΔΙΑΚΟΥ - Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
172
Κατασκευές
23/3/2026 2:00:00 μμ
23/3/2026 4:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ - ΞΑΝΘΟΥ - Ζ.ΠΗΓΗΣ
171
Κατασκευές
23/3/2026 2:00:00 μμ
23/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΠΡΟΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
349
Λειτουργία
23/3/2026 2:00:00 μμ
23/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΣΗΣΤΟΥ απο κάθετο: ΜΙΛΥΤΟΥ έως κάθετο: Κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
348
Λειτουργία