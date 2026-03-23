Διαπόμπευση πρύτανη ΑΣΟΕΕ: «Μπήκαν 10-12 άτομα, φώναζαν, έσπαγαν, πρέπει να είχαν σφυριά»

Snapshot Στις 29 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε βίαιη επίθεση στο γραφείο του τότε πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη, από ομάδα 10

12 ατόμων που φορούσαν μάσκες και πιθανώς κρατούσαν σφυριά.

Οι δράστες κρέμασαν ταμπέλα στον λαιμό του πρύτανη, με στόχο τη διαπόμπευσή του.

Ο πρύτανης και ο τότε αντιπρύτανης δεν αναγνώρισαν στα πρόσωπα των κατηγορουμένων τους πραγματικούς δράστες, καθώς οι εισβολείς είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ στοιχεία από ανάλυση στιγμάτων κινητού και άρσης απορρήτου υποστηρίζουν ότι την ώρα της επίθεσης ήταν σε διαφορετικά σημεία.

Η δίκη συνεχίζεται με μαρτυρίες υπαλλήλων φύλαξης και άλλων μαρτύρων που δεν αναγνώρισαν τους κατηγορουμένους ως συμμετέχοντες στην επίθεση.

Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την διαπόμπευση και άγρια επίθεση εις βάρος του πρώην πρύτανη της ΑΣΟΕΕ μέσα στο γραφείο του στις 29 Οκτωβρίου 2020. Στο εδώλιο των κατηγορουμένων βρίσκονται δύο φοιτητές και μια φοιτήτρια.

Ο πρώην Πρύτανης της ΑΣΟΕΕ και νυν γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Δημήτρης Μπουραντώνης συνεχίζοντας την κατάθεση του ανέφερε: «Το βασικό κίνητρο των δραστών ήταν να πλήξουν το κύρος του δημοσίου πανεπιστημίου».

Ο πρώην Πρύτανης και θύμα της επίθεσης, απαντώντας σε ερωτήσεις των δικηγόρων των κατηγορουμένων επανέλαβε πως δεν αναγνωρίζει στο πρόσωπο των δύο κατηγορουμένων που κάθονται στο εδώλιο κάποιον από τους δράστες της επίθεσης, καθώς τα άτομα που είχαν εισβάλει στο γραφείο του, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Σημειώνεται ότι, ο τρίτος κατηγορούμενος είναι κρατούμενος για άλλη υπόθεση και δεν παρευρέθηκε στην αίθουσα της δίκης, αλλά εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο.

Συνεχίζοντας την κατάθεση του, ο κ. Μπουραντώνης ανέφερε: «Ήταν ένα γεγονός που συντάραξε όχι μόνο την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και καθηγητές στο εξωτερικό».

Υπενθυμίζεται ότι, οι εισβολείς στο γραφείο του, του είχαν κρεμάσει από το λαιμό και μια ταμπέλα.

«Καταδρομική επίθεση στα όρια της τρομοκρατίας»

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού ήταν ο τότε αντιπρύτανης, Κωνσταντίνος Δράκος, ο οποίος επίσης δεν αναγνώρισε στα πρόσωπα των δύο κατηγορούμενων κάποιον από τους δράστες της επίθεσης.



Ο αντιπρύτανης, μιλώντας για το συμβάν έκανε λόγο για «καταδρομική επίθεση στα όρια της τρομοκρατίας». Και πρόσθεσε, περιγράφοντας το περιστατικό: «Άνοιξε βίαια η πόρτα και μπήκαν 10-12 άτομα, φώναζαν, έσπαγαν, πέταγαν πράγματα, πρέπει να είχαν σφυριά. Δεν ασχολήθηκαν μαζί μου. 3-4 άτομα πήγαν κατευθείαν στον πρύτανη».

Για την ταμπέλα που είχαν περάσει οι δράστες στον λαιμό του πρύτανη, ανέφερε ότι το θύμα έκανε αμέσως μία κίνηση να την τραβήξει. «Κράτησε 15 δευτερόλεπτα. Έγινε όμως το κλικ», είπε ο αντιπρύτανης για την φωτογραφία που αναρτήθηκε από τους δράστες, λέγοντας ότι είχε στόχο την διαπόμπευση.

Ο τότε αντιπρύτανης και μάρτυρες της υπόθεσης είχαν περιγράψει στο πλαίσιο της έρευνας μία γυναίκα και, σήμερα κλήθηκε να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις.

Πρόεδρος: «Αναφέρεται ότι εσείς έχετε αναγνωρίσει την κατηγορούμενη».

Μάρτυρας: «Δεν ξέρω πώς έχει καταγράφει η φράση «με μεγάλη βεβαιότητα». Ήταν όλοι με full face. Κανέναν δεν αναγνωρίζω. Θα ήταν ανεύθυνο να πω κάτι άλλο».

Ο μάρτυρας αλλά και ο πρώην Πρύτανης είχαν αναφερθεί στις καταθέσεις τους, σε μια από τις γυναίκες, μέλος της ομάδας των δραστών, που «ήταν ψηλή». Έτσι η πρόεδρος ζήτησε από την κατηγορούμενη να σηκωθεί από το εδώλιο και κάλεσε το μάρτυρα να πει αν μπορεί να την αναγνωρίσει.

Μάρτυρας: «Μια από τις κοπέλες ήταν εμφανώς πιο ψηλή. Να την αναγνωρίσω, σίγουρα όχι. Θα μπορούσε να είναι ή και όχι».

Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκαν υπάλληλοι της εταιρείας φύλαξης του κτιρίου.

Υπάλληλος εταιρείας φύλαξης: «Φορούσαν μάσκες κοβιντ. Αν έβλεπα ότι ήταν με κουκούλες έπρεπε να ενημερώσω. Δεν μπορώ να ξέρω αν τα συγκεκριμένα άτομα συμμετείχαν στο επεισόδιο σε βάρος του πρύτανη. Δεν είχα παρατηρήσει κάτι ύποπτο. Δεν ξέρω αν αυτά τα παιδιά ήταν στον πρώτο όροφο».

Δεύτερος υπάλληλος εταιρείας φύλαξης σε άλλη είσοδο: «Εγώ δεν αναγνώρισα κανέναν. Είδα από πίσω δύο άτομα να φορούν κουκούλες, δεν ξέρω αν φορούσαν μάσκες».

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, οι οποίοι από αρνούνται τις κατηγορίες, επικαλούμενοι την έκθεση άρσης απορρήτου των επικοινωνιών τους, τόνισαν ότι προκύπτει πως την επόμενη της επίθεσης, οι δύο κατηγορούμενοι πήγαν στο πανεπιστήμιο όπου φοιτούσαν. Το γεγονός σύμφωνα πάντα με τους δικηγόρους τους αποκαλύπτει ότι δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα και γι’ αυτό πήγαν στο χώρο του πανεπιστημίου.

Η δικηγόρος της κατηγορούμενης φοιτήτριας τόνισε ότι από την ανάλυση στιγμάτων κινητού, η εντολέας της την ώρα της επίθεσης στην ΑΣΟΕΕ βρισκόταν σε καφέ στα Εξάρχεια.

