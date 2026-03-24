Μεσολόγγι: ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη

Η πρόσκρουση ήταν ισχυρή και προκάλεσε τραυματισμούς στα κάτω άκρα της ανήλικης.

Η 12χρονη μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες και εξετάσεις.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης έξω από κατάστημα super market στο Μεσολόγγι, με θύμα ένα 12χρονο κορίτσι. Η ανήλικη εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα μετά την πρόσκρουση και υπέστη τραυματισμούς στα κάτω άκρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aixmi-news, το κορίτσι παρασύρθηκε από όχημα την ώρα που βρισκόταν έξω από το κατάστημα. Η πρόσκρουση ήταν δυνατή, με αποτέλεσμα το παιδί να εκτοξευτεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στα πόδια. Αμέσως κλήθηκε βοήθεια και στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Τροχαίας Μεσολογγίου για την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης και τη διερεύνηση των αιτιών.

Η 12χρονη μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω εξετάσεις. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, εστιάζοντας στην ασφάλεια πεζών και οχημάτων στην περιοχή.