Το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» και ο Πρεσβευτής του Ιδρύματος στην Ελλάδα, κ. Θοδωρής Μαροσούλης, διοργανώνουν για πρώτη φορά στην Αθήνα την εκδήλωση «Κολυμπάμε μαζί με τους ΟΥΚ για τους δικούς μας Μικρούς Ήρωες», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 και ώρα 12.00 στον κόλπο Βουλιαγμένης (Δημοτική παραλία Όρμου Βουλιαγμένης, παραπλεύρως του Ναυτικού Ομίλου επί της οδού Απόλλωνος).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

Αγώνα δρόμου συνολικής απόστασης 3,2 χλμ., με αφετηρία τον χώρο της εκδήλωσης και αναστροφή στο τέρμα του Λαιμού Βουλιαγμένης.

Συμβολική κολυμβητική διαδρομή περίπου 1.000 μέτρων (έως το Λολο και επιστροφή), με τη συμμετοχή στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ).

Μουσικό πρόγραμμα με γνωστούς καλλιτέχνες.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Σάββας Πούμπουρας. Συμμετέχει ο Dj Κωνσταντίνος Μαλισσόβας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ψυχολογική και οικονομική στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και των οικογενειών τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης.

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το Ίδρυμα Μικροί Ήρωες είναι ένας φιλανθρωπικός Οργανισμός, ο οποίος ξεκίνησε τη δράση του με πρωτοβουλία του εμπνευστή κ. Λουκά Φουρλά το 2017.

Το Ίδρυμα είναι εγγεγραμμένο στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα συναφή θέματα Νόμου και φέρει τον αριθμό μητρώουΛΕΥ/Ι/23.

Από τον Νοέμβριο του 2025, Πρεσβευτής στην Ελλάδα είναι ο κ. Θοδωρής Μαροσούλης.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Στόχος είναι η ψυχολογική και οικονομική στήριξη των παιδιών που πάσχουν από καρκίνο και χρειάζονται νοσηλεία σε Ελλάδα, Κύπρο ή εξωτερικό.

Πέρα από τις κοινωφελείς και φιλανθρωπικές δράσεις, το ίδρυμα επικεντρώνεται στη δημιουργία αλλά και την ενίσχυση υποδομών, κτιρίων, εξοπλισμού αλλά και ερευνών που αφορούν στην καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου.

Το ίδρυμα ενισχύεται και στηρίζεται από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που

πραγματοποιούνται από διάφορους φορείς, οργανωμένα σύνολα που επιθυμούν να στηρίξουν έμπρακτα τον αγώνα του.

Κάθε εισφορά είναι σημαντική.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τηλέφωνο στην Κύπρο: 00357 99200908

Τηλέφωνο στην Ελλάδα: 6970313177

Email στην Κύπρο: info@mikroiiroes.com.cy

Email στην Ελλάδα: info@mrsproductions.gr

Facebook:ΜικροίΉρωες

Instagram: mikroi_irwes