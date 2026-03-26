Κολυμπάμε μαζί με τους ΟΥΚ για τους δικούς μας «Μικρούς Ήρωες»
To Σάββατο 4 Απριλίου και ώρα 12.00 στον κόλπο Βουλιαγμένης με είσοδο ελεύθερη
Το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» και ο Πρεσβευτής του Ιδρύματος στην Ελλάδα, κ. Θοδωρής Μαροσούλης, διοργανώνουν για πρώτη φορά στην Αθήνα την εκδήλωση «Κολυμπάμε μαζί με τους ΟΥΚ για τους δικούς μας Μικρούς Ήρωες», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 και ώρα 12.00 στον κόλπο Βουλιαγμένης (Δημοτική παραλία Όρμου Βουλιαγμένης, παραπλεύρως του Ναυτικού Ομίλου επί της οδού Απόλλωνος).
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
- Αγώνα δρόμου συνολικής απόστασης 3,2 χλμ., με αφετηρία τον χώρο της εκδήλωσης και αναστροφή στο τέρμα του Λαιμού Βουλιαγμένης.
- Συμβολική κολυμβητική διαδρομή περίπου 1.000 μέτρων (έως το Λολο και επιστροφή), με τη συμμετοχή στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ).
- Μουσικό πρόγραμμα με γνωστούς καλλιτέχνες.
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Σάββας Πούμπουρας. Συμμετέχει ο Dj Κωνσταντίνος Μαλισσόβας.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ψυχολογική και οικονομική στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και των οικογενειών τους.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης.
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
- Το Ίδρυμα Μικροί Ήρωες είναι ένας φιλανθρωπικός Οργανισμός, ο οποίος ξεκίνησε τη δράση του με πρωτοβουλία του εμπνευστή κ. Λουκά Φουρλά το 2017.
- Το Ίδρυμα είναι εγγεγραμμένο στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα συναφή θέματα Νόμου και φέρει τον αριθμό μητρώουΛΕΥ/Ι/23.
- Από τον Νοέμβριο του 2025, Πρεσβευτής στην Ελλάδα είναι ο κ. Θοδωρής Μαροσούλης.
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
- Στόχος είναι η ψυχολογική και οικονομική στήριξη των παιδιών που πάσχουν από καρκίνο και χρειάζονται νοσηλεία σε Ελλάδα, Κύπρο ή εξωτερικό.
- Πέρα από τις κοινωφελείς και φιλανθρωπικές δράσεις, το ίδρυμα επικεντρώνεται στη δημιουργία αλλά και την ενίσχυση υποδομών, κτιρίων, εξοπλισμού αλλά και ερευνών που αφορούν στην καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου.
- Το ίδρυμα ενισχύεται και στηρίζεται από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που
πραγματοποιούνται από διάφορους φορείς, οργανωμένα σύνολα που επιθυμούν να στηρίξουν έμπρακτα τον αγώνα του.
- Κάθε εισφορά είναι σημαντική.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Τηλέφωνο στην Κύπρο: 00357 99200908
Τηλέφωνο στην Ελλάδα: 6970313177
Email στην Κύπρο: info@mikroiiroes.com.cy
Email στην Ελλάδα: info@mrsproductions.gr
Facebook:ΜικροίΉρωες
Instagram: mikroi_irwes