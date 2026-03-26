Κολυμπάμε μαζί με τους ΟΥΚ για τους δικούς μας «Μικρούς Ήρωες»

To Σάββατο 4 Απριλίου και ώρα 12.00 στον κόλπο Βουλιαγμένης με είσοδο ελεύθερη

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» και ο Πρεσβευτής του Ιδρύματος στην Ελλάδα, κ. Θοδωρής Μαροσούλης, διοργανώνουν για πρώτη φορά στην Αθήνα την εκδήλωση «Κολυμπάμε μαζί με τους ΟΥΚ για τους δικούς μας Μικρούς Ήρωες», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 και ώρα 12.00 στον κόλπο Βουλιαγμένης (Δημοτική παραλία Όρμου Βουλιαγμένης, παραπλεύρως του Ναυτικού Ομίλου επί της οδού Απόλλωνος).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

  • Αγώνα δρόμου συνολικής απόστασης 3,2 χλμ., με αφετηρία τον χώρο της εκδήλωσης και αναστροφή στο τέρμα του Λαιμού Βουλιαγμένης.
  • Συμβολική κολυμβητική διαδρομή περίπου 1.000 μέτρων (έως το Λολο και επιστροφή), με τη συμμετοχή στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ).
  • Μουσικό πρόγραμμα με γνωστούς καλλιτέχνες.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Σάββας Πούμπουρας. Συμμετέχει ο Dj Κωνσταντίνος Μαλισσόβας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ψυχολογική και οικονομική στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και των οικογενειών τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης.

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

  • Το Ίδρυμα Μικροί Ήρωες είναι ένας φιλανθρωπικός Οργανισμός, ο οποίος ξεκίνησε τη δράση του με πρωτοβουλία του εμπνευστή κ. Λουκά Φουρλά το 2017.
  • Το Ίδρυμα είναι εγγεγραμμένο στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα συναφή θέματα Νόμου και φέρει τον αριθμό μητρώουΛΕΥ/Ι/23.
  • Από τον Νοέμβριο του 2025, Πρεσβευτής στην Ελλάδα είναι ο κ. Θοδωρής Μαροσούλης.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

  • Στόχος είναι η ψυχολογική και οικονομική στήριξη των παιδιών που πάσχουν από καρκίνο και χρειάζονται νοσηλεία σε Ελλάδα, Κύπρο ή εξωτερικό.
  • Πέρα από τις κοινωφελείς και φιλανθρωπικές δράσεις, το ίδρυμα επικεντρώνεται στη δημιουργία αλλά και την ενίσχυση υποδομών, κτιρίων, εξοπλισμού αλλά και ερευνών που αφορούν στην καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου.
  • Το ίδρυμα ενισχύεται και στηρίζεται από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που

πραγματοποιούνται από διάφορους φορείς, οργανωμένα σύνολα που επιθυμούν να στηρίξουν έμπρακτα τον αγώνα του.

  • Κάθε εισφορά είναι σημαντική.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τηλέφωνο στην Κύπρο: 00357 99200908

Τηλέφωνο στην Ελλάδα: 6970313177

Email στην Κύπρο: info@mikroiiroes.com.cy

Email στην Ελλάδα: info@mrsproductions.gr

Facebook:ΜικροίΉρωες

Instagram: mikroi_irwes

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Κολυμπάμε μαζί με τους ΟΥΚ για τους δικούς μας «Μικρούς Ήρωες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ