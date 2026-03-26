Δύσκολες ώρες για τον Γιάννη Καλλιάνο - Απέβαλε η σύζυγός του

Ο γνωστός μετεωρολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Καλλιάνος, μίλησε ανοιχτά για την προσωπική δοκιμασία που πέρασε με τη σύζυγό του, Χάρις Δαμιανού, η οποία απέβαλε στην δέκατη εβδομάδα της δεύτερης εγκυμοσύνης της. Η απώλεια αυτή έχει επηρεάσει βαθιά την οικογένειά τους, ιδιαίτερα τη σύζυγό του, που δυσκολεύεται να ξεπεράσει το γεγονός.

Σε συνέντευξή του, ο Γιάννης Καλλιάνος περιέγραψε την τραγική εξέλιξη: «Πριν από λίγες εβδομάδες, η Χάρις είχε μείνει έγκυος, αλλά απέβαλε. Η στεναχώρια της είναι μεγάλη και προσπαθώ να της δώσω κουράγιο, λέγοντάς της ότι η ζωή συνεχίζεται και θα προσπαθήσουμε ξανά να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, όπως το επιθυμεί και ο γιος μας, ο Γιώργος».

Ο ίδιος τόνισε πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστούν την κατάσταση ειδικά για τον μικρό τους γιο, ο οποίος ανυπομονούσε για το νέο μέλος της οικογένειας. «Ο Γιώργος ήταν πολύ ενθουσιασμένος, έφτιαχνε ζωγραφιές με εμάς και το μωρό μέσα στην κοιλιά, και ήθελε πολύ να έχει μία αδερφή ή έναν αδερφό» εξήγησε.

Ο μετεωρολόγος περιέγραψε τη στιγμή που άκουγαν την καρδιά του μωρού στον γυναικολόγο, μια ανάμνηση που έχει μείνει ζωντανή στη μνήμη του. «Μου έχει μείνει στα αυτιά ο ήχος της καρδιάς του. Η Χάρις, όταν σκέφτεται την αποβολή, συγκινείται βαθιά και κλαίει» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η γυναίκα του βιώνει έντονη συναισθηματική δυσκολία τις τελευταίες δέκα ημέρες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι και ο γιος τους, ηλικίας 4,5 ετών, έχει πληγωθεί, καθώς περίμενε με ανυπομονησία το νέο μέλος της οικογένειας. «Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις, ειδικά όταν το παιδί ζητάει πολύ έντονα το μωρό», είπε και συμπλήρωσε πως παρά τις δυσκολίες, «δεν μπορείς να πας κόντρα στη φύση».

Ο Γιάννης Καλλιάνος εξέφρασε την πρόθεση της οικογένειάς του να συνεχίσει τις προσπάθειες για να μεγαλώσει, δίνοντας έμφαση στη σημασία της υποστήριξης και της αγάπης μέσα στην οικογένεια. Η προσωπική αυτή εξομολόγηση αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλά ζευγάρια σε παρόμοιες καταστάσεις και τονίζει την ανάγκη για κατανόηση και ψυχολογική στήριξη.

Novibet
