Το δράμα ναυτικών στον Περσικό Κόλπο: Ζουν ανάμεσα σε πτώματα συναδέλφων και χωρίς φαγητό

Τα πληρώματα αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, με έλλειψη τροφίμων, αυξημένο κόστος καυσίμων και επικίνδυνα φορτία στα πλοία

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πάνω από 3.000 εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο από τα τέλη Φεβρουαρίου.
  • Τα πλοία που συνδέονται με ΗΠΑ, Ισραήλ ή Ευρώπη παραμένουν ακινητοποιημένα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση πλοίων φιλικών χωρών.
  • Η κρίση απειλεί τη σταθερότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας και δυσχεραίνει τη στρατολόγηση νέων ναυτικών.
Χιλιάδες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο, βιώνοντας μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση που απαιτεί άμεση προσοχή από τη διεθνή κοινότητα. Περισσότερα από 3.000 εμπορικά πλοία έχουν ακινητοποιηθεί, αφήνοντας πάνω από 20.000 ναυτικούς σε αντίξοες συνθήκες, από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Τα πληρώματα αναγκάζονται να ζουν για εβδομάδες σε περιορισμένους χώρους, με τραυματισμένους ή ακόμη και νεκρούς συναδέλφους, ενώ τα αποθέματα τροφίμων και βασικών ειδών εξαντλούνται και το κόστος καυσίμων εκτοξεύεται. Πολλά πλοία μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, όπως πετρέλαιο, αέριο και ζωντανά ζώα.

Παρά τις πρόσφατες επιτρεπτές διελεύσεις για πλοία «φιλικών» χωρών, αυτά που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή την Ευρώπη παραμένουν παγιδευμένα, με ναυτικούς από Φιλιππίνες, Ινδία, Ρωσία και Ουκρανία να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μιας σύγκρουσης στην οποία δεν έχουν καμία ανάμειξη.

Η κρίση αυτή δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα αλλά και απειλή για τη σταθερότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Χωρίς την ασφάλεια των πληρωμάτων, η στρατολόγηση νέων ναυτικών γίνεται δύσκολη, ενώ οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι άμεσες. Οι ναυτικοί των θαλασσών κρατούν ζωντανό τον εμπορικό στόλο και η τύχη τους αφορά κάθε καταναλωτή στον πλανήτη.

Διαβάστε επίσης

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με απάτες κατά του ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 7 κατηγορούμενοι

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Ο τέταρτος «πράσινος» τελικός

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βομβαρδίστηκαν πυρηνικά εργοστάσια και μεγάλες χαλυβουργίες - Με αντίποινα απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός influencer μετά από πυροβολισμούς έξω από γυμναστήριο

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Η ανεξέλεγκτη πορεία του ΙΧ με τον μεθυσμένο οδηγό - Είχε μαζί του τα ανήλικα παιδιά του

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι 5 περιοχές που θα «χτυπήσει» η «μετεωρολογική βόμβα» - Νέα πρόβλεψη Καλλιάνου

20:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Ελλάδα - Παραγουάη: Το φιλικό της εθνικής στο Φάληρο

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα ναυτικών στον Περσικό Κόλπο: Ζουν ανάμεσα σε πτώματα συναδέλφων και χωρίς φαγητό

20:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «διαφωνούν» για την κακοκαιρία - Η ανάλυση Κολυδά

20:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποια θέση είναι ο Akylas με το «Ferto» - Δείτε την πρώτη 10άδα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «λευκή» Κρήτη από το διάστημα - Εντυπωσιακή δορυφορική λήψη μετά τις χιονοπτώσεις

19:58LIFESTYLE

Αντόνιο Μπαντέρας: Πώς το έμφραγμα που υπέστη τον οδήγησε να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ

19:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Οριστικά χωρίς Γκραντ και Ρογκαβόπουλο με Μονακό

19:51ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Συγκρότησε ομάδα δράσης για την αντιμετώπιση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

19:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης της NASA μοιράστηκε εικόνα «διαστημικών πλοκαμιών» που εμφανίστηκαν στον ΔΔΣ

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για την 17χρονη από τη Φυλή - Εντοπίστηκε στην Κρήτη

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με σχολικές τσάντες οι παίκτες του Ιράν – Ο λόγος της κίνησης αυτής

19:16LIFESTYLE

Τα δάκρυα του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τον Μπρούκλιν: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο πρώην ποδοσφαιριστής

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Final-4 Κυπέλλου γυναικών: Ο Πρωτέας Βούλας σόκαρε τον Παναθηναϊκό και πέρασε στον τελικό

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι 5 περιοχές που θα «χτυπήσει» η «μετεωρολογική βόμβα» - Νέα πρόβλεψη Καλλιάνου

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι φωτογραφίες που διέρρευσε το Ιράν από τον λογαριασμό του διευθυντή του FBI

12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

20:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποια θέση είναι ο Akylas με το «Ferto» - Δείτε την πρώτη 10άδα

17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Ζούσε εφιάλτη το 10 μηνών κοριτσάκι στα χέρια της μητέρα του - Το άφηνε με σπασμένα κόκαλα

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

20:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «διαφωνούν» για την κακοκαιρία - Η ανάλυση Κολυδά

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Η ανεξέλεγκτη πορεία του ΙΧ με τον μεθυσμένο οδηγό - Είχε μαζί του τα ανήλικα παιδιά του

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός influencer μετά από πυροβολισμούς έξω από γυμναστήριο

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα ναυτικών στον Περσικό Κόλπο: Ζουν ανάμεσα σε πτώματα συναδέλφων και χωρίς φαγητό

17:10WHAT THE FACT

Αν οι άνθρωποι εξαφανιστούν αύριο, οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το ζώο θα επικρατήσει στον πλανήτη

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πού βρίσκεται σήμερα το 16χρονο κορίτσι ένα μήνα μετά τον εντοπισμό του - Δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι η «μετεωρολογική βόμβα» που θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

20:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Ελλάδα - Παραγουάη: Το φιλικό της εθνικής στο Φάληρο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του Ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αθήνα - Συνελήφθησαν 12 άτομα

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε τη γειτόνισσά του - Τραυματίστηκε η γυναίκα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

19:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

19:58LIFESTYLE

Αντόνιο Μπαντέρας: Πώς το έμφραγμα που υπέστη τον οδήγησε να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ

