Το δράμα ναυτικών στον Περσικό Κόλπο: Ζουν ανάμεσα σε πτώματα συναδέλφων και χωρίς φαγητό

Snapshot Περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πάνω από 3.000 εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Τα πλοία που συνδέονται με ΗΠΑ, Ισραήλ ή Ευρώπη παραμένουν ακινητοποιημένα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση πλοίων φιλικών χωρών.

Η κρίση απειλεί τη σταθερότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας και δυσχεραίνει τη στρατολόγηση νέων ναυτικών.

Χιλιάδες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο, βιώνοντας μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση που απαιτεί άμεση προσοχή από τη διεθνή κοινότητα. Περισσότερα από 3.000 εμπορικά πλοία έχουν ακινητοποιηθεί, αφήνοντας πάνω από 20.000 ναυτικούς σε αντίξοες συνθήκες, από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Τα πληρώματα αναγκάζονται να ζουν για εβδομάδες σε περιορισμένους χώρους, με τραυματισμένους ή ακόμη και νεκρούς συναδέλφους, ενώ τα αποθέματα τροφίμων και βασικών ειδών εξαντλούνται και το κόστος καυσίμων εκτοξεύεται. Πολλά πλοία μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, όπως πετρέλαιο, αέριο και ζωντανά ζώα.

Παρά τις πρόσφατες επιτρεπτές διελεύσεις για πλοία «φιλικών» χωρών, αυτά που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή την Ευρώπη παραμένουν παγιδευμένα, με ναυτικούς από Φιλιππίνες, Ινδία, Ρωσία και Ουκρανία να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μιας σύγκρουσης στην οποία δεν έχουν καμία ανάμειξη.

Η κρίση αυτή δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα αλλά και απειλή για τη σταθερότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Χωρίς την ασφάλεια των πληρωμάτων, η στρατολόγηση νέων ναυτικών γίνεται δύσκολη, ενώ οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι άμεσες. Οι ναυτικοί των θαλασσών κρατούν ζωντανό τον εμπορικό στόλο και η τύχη τους αφορά κάθε καταναλωτή στον πλανήτη.

