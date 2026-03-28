Νεμέα: Νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη έπειτα από πυρκαγιά στο σπίτι της

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου 28/03 στη Νεμέα, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr , το κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου δέχθηκε κλήση για πυρκαγιά σε σπίτι, κινητοποιώντας άμεσα δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι ξεκίνησαν επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί του Α.Τ Νεμέας εντόπισαν εντός της κατοικίας μια ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε άμεσα, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ Κορίνθου.