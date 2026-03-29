Βουλιαγμένη: Συγκινεί η δασκάλα πιάνου του 34χρονου δύτη – «Καλό ταξίδι, Πλάτωνα»

Η δασκάλα μουσικής που μάθαινε πιάνο στον 34χρονο δύτη, η σορός του οποίου ανασύρθηκε από τον βυθό το μεσημέρι του Σαββάτου (28/03) στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, αναφέρθηκε μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης στην τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί του.

Μεταξύ άλλων, γράφει ότι «για εμένα δεν ήταν “ο 34χρονος δύτης”. Ήταν ο Πλάτωνας. Ένας υπέροχος άνθρωπος, με σπάνιο ήθος, ευγένεια, ευαισθησία και ένα ζεστό χαμόγελο που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Όπως αναφέρει, είχε επικοινωνήσει με τον Πλάτωνα λίγο πριν από την τελευταία του κατάδυση για να επιβεβαιώσει ότι ισχύει το μάθημα που είχαν κανονίσει και εκείνος της απάντησε ότι θα ξαναμιλήσουν σε λίγο.

«Και αυτό το “σε λίγο” δεν ήρθε ποτέ. Πάλεψες σαν παλικάρι», επεσήμανε, ενώ, περιγράφει τον 34χρονο ως έναν «υπέροχο άνθρωπο με σπάνιο ήθος, ευγένεια, ευαισθησία και ένα ζεστό χαμόγελο που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

«Οι γονείς θα μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους όπως πρέπει»

Συγκινητικά ήταν τα λόγια του Διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Λιμενικού Σώματος, Ιωάννη Παπαδάκη, για την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη από το «Πηγάδι του Διαβόλου».

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

«Αν μπορείς να πεις ότι υπάρχει μία ικανοποίηση, είναι για το γεγονός ότι το ιερότερο πράγμα που υπάρχει στη ζωή, οι γονείς, που έχασαν ένα παιδί, τουλάχιστον θα μπορέσουν να το πάρουν μαζί τους και να το αποχαιρετήσουν όπως πρέπει», ήταν μερικά από τα λόγια του.

«Μας συγκίνησαν οι γονείς και είπαμε: “Πρέπει να βγει αυτός ο άνθρωπος”»

Ο σπηλαιοδύτης, Αντώνης Γράφας, που επιχείρησε μαζί με άλλους για την ανάσυρση του 34χρονου, είπε για την επιχείρηση ότι «γενικώς ήταν πολύ δύσκολη, γιατί έχουμε το φαινόμενο της ρουφήχτρας. Όταν ο νεκρός είναι 150 κιλά με τη στολή τον εξοπλισμό και το νερό που έχει τραβήξει, δυσκολεύει πολύ η κατάσταση, συν ότι έχουμε και τη ρουφήχτρα που σε τραβά.

Όλα έγιναν βάσει συντονισμού με τη συνδρομή του Λιμενικού και της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών. Ανασύρθηκε με απόλυτη επιτυχία. Δυστυχώς, επειδή γύρισε ο καιρός σε δυτικό – νοτιοδυτικό, είχαμε ορατότητα 1 μέτρου».

«Μπήκαμε δύο άτομα στην πρώτη κατάδυση, μετά πέντε. Υπήρχε κι άλλη ομάδα μετά που μπήκε. Συνολικά ήταν δύο ομάδες ιδιωτών και τρία παιδιά από τη ΜΥΑ. Ήταν πολύ συγκινητική κατάσταση με τους γονείς. Μιλήσαμε μαζί τους. Ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια τους και μας προσέθεσαν άλλο ένα βάρος στους ώμους μας· εκεί είπαμε: “Πρέπει να βγει ο άνθρωπος”».

Διαβάστε επίσης