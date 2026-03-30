Θεσσαλονίκη: Εμφανίστηκε ο 20χρονος που αναζητούνταν για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά

Αυτοβούλως παρουσιάστηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 21χρονος φίλος του άτυχου Κλεομένη, ο οποίος βρισκόταν μαζί του το μοιραίο βράδυ της 12ης Μαρτίου στην Καλαμαριά, όταν ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ δολοφονήθηκε από οπαδό του Άρη.

Όπως αναφέρει το thestival, o νεαρός με τη συνοδεία του δικηγόρου του πέρασε το κατώφλι της πρώτης τακτικής ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί. Σε βάρος του 21χρονου έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Μετά την παρουσία του ενώπιον των αρχών, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, παραμένοντας μέχρι τότε ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται πως, αναφορικά με το ίδιο αιματηρό περιστατικό, ο έτερος νεαρός (19 ετών) που συνόδευε τον Κλεομένη εκείνο το βράδυ, έχει ήδη απολογηθεί και κριθεί προσωρινά κρατούμενος, αντιμετωπίζοντας επίσης κακουργηματικές κατηγορίες.

Διαβάστε επίσης