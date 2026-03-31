Αρχαία Ολυμπία: Σε σοκ τα δύο κορίτσια που εντόπισαν τον 69χρονο που αυτοπυροβολήθηκε

Σε κατάσταση σοκ είναι τα δύο κορίτσια που εντόπισαν καταμεσής του δρόμου τον 69χρονο που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα σε χωριό της Ηλείας.

Τα δύο παιδιά περπατούσαν στον κεντρικό δρόμο του χωριού τους, τη Μιράκα της Αρχαίας Ολυμπίας, όταν αντίκρισαν τον 69χρονο να έχει σταματήσει το αυτοκίνητό του σε πλάτωμα του δρόμου και να έχει αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι για να δώσει τέλος στη ζωή του.

Τα κορίτσια λαμβάνουν φροντίδα από ψυχολόγο, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δώσουν κι επίσημη κατάθεση στις Αρχές για το συμβάν.

Ο 69χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ. στο νοσοκομείο του Πύργου όπου εισήχθη στην ανάνηψη και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.