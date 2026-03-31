Αμπελόκηποι: Δικογραφία εις βάρος άνδρα για την παράνομη εκτροφή ζώων σε ταράτσα κτιρίου

Σε ταράτσα 16όροφου κτιρίου στους Αμπελοκήπους εντοπίστηκε παράνομη εκτροφή 31 κοτόπουλων, 10 πτηνών, 10 κατσικών και 3 εριφίων

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Σε ταράτσα 16όροφου κτιρίου στους Αμπελοκήπους εντοπίστηκε παράνομη εκτροφή 31 κοτόπουλων, 10 πτηνών, 10 κατσικών και 3 εριφίων σε ανθυγιεινές συνθήκες.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα και εταιρείας διαχείρισης ακινήτου για παραβίαση της νομοθεσίας προστασίας ζώων.
  • Τα ζώα απομακρύνθηκαν άμεσα κατόπιν εντολής εισαγγελέα, μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς εγκαταστάσεις και θα υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους.
Παράνομη εκτροφή ζώων σε ταράτσα 16όροφου κτιρίου στους Αμπελόκηπους, όπου φιλοξενούνταν κοτόπουλα, πτηνά, κατσίκες και ερίφια, αποκαλύφθηκε από τις αρχές.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των ζώων ξεκίνησε άμεσα μετά από παρέμβαση του δήμου Αθηναίων και των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος ημεδαπού άνδρα, καθώς και σε βάρος εταιρείας διαχείρισης ακινήτου, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, σήμερα το μεσημέρι ενημερώθηκε το Τμήμα Αστικής Πανίδας για καταγγελία που αφορούσε παράνομη εκτροφή ζώων σε συνθήκες που κρίνονται ανθυγιεινές. Κατόπιν εντολής του εισαγγελέα προστασίας ζώων, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην απομάκρυνση των ζώων από τον 16ο όροφο κτιρίου στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2.

Στο συγκεκριμένο χώρο βρέθηκαν και περισυλλέχθηκαν 31 κοτόπουλα, 10 πτηνά διαφόρων ειδών, καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια. Τα πουλερικά μεταφέρθηκαν ήδη στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας σε ασφαλείς εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Ο δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι όλα τα ζώα θα υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους για πιθανές ασθένειες, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία τους. Η αρχική καταγγελία και η ταχεία αντίδραση των αρμόδιων φορέων αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της αστικής πανίδας και της τήρησης των κανόνων ευζωίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, καθώς και σε βάρος εταιρείας διαχείρισης ακινήτου, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων (ν. 4830/2021), μετά από διερεύνηση υπόθεσης παράνομης εκτροφής ζώων σε ταράτσα κτιρίου στους Αμπελόκηπους.

Ειδικότερα, κατόπιν καταγγελίας, αστυνομικοί του Α.Τ. Αμπελοκήπων προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο κτιρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου διαπιστώθηκε ότι στον κοινόχρηστο χώρο της ταράτσας είχε κατασκευαστεί πρόχειρη εγκατάσταση, εντός της οποίας διατηρούνταν ζώα φάρμας, σε ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν αίγες, όρνιθες, πάπιες και άλλα πτηνά, τα οποία διαβιούσαν σε διαμορφωμένους χώρους με εμφανή σημάδια ακαθαρσίας και πλημμελούς φροντίδας.

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Προστασίας Ζώων, ενώ, υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, κινητοποιήθηκαν συναρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή απομάκρυνση των ζώων, την υγειονομική τους εξέταση και την καταγραφή τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων.

Τα ζώα μεταφέρθηκαν σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας, όπου θα υποβληθούν στους απαραίτητους ελέγχους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίνεται με απόλυτη προτεραιότητα σε θέματα προστασίας των ζώων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ενώ παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παράνομης εκμετάλλευσης ζώων».

