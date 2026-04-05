Θέλετε να υιοθετήσετε υγιεινές διατροφικές συνήθειες; Οι Έλληνες μοναχοί έχουν την απάντηση

Η Associated Press παρουσιάζει το διατροφικό τους μοντέλο, βασισμένο στη νηστεία της Σαρακοστής που συνδυάζει παράδοση, απλότητα και οφέλη για την υγεία

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μοναχοί προετοιμάζουν τα γεύματα στο Μοναστήρι του Αγίου Αυγουστίνου και του Σεραφείμ του Σάροφ, στο χωριό Τρικόρφο, περίπου 236 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας

  • Η νηστεία της Σαρακοστής στην ορθόδοξη παράδοση περιλαμβάνει αποχή από κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ψάρια με σπονδυλική στήλη, λάδι και κρασί τις καθημερινές.
  • Οι μοναχοί στο Μοναστήρι του Αγίου Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ ακολουθούν τη νηστεία καλλιεργώντας οι ίδιοι τα τρόφιμά τους και προετοιμάζοντας απλά αλλά γευστικά γεύματα.
  • Η διατροφή βασισμένη στη νηστεία συνδέεται με οφέλη για την υγεία, όπως μειωμένο κίνδυνο καρδιοπαθειών, διαβήτη τύπου 2 και βελτίωση του πεπτικού συστήματος.
  • Η νηστεία λειτουργεί ως μορφή αυτοπειθαρχίας και πνευματικής άσκησης, ενώ δεν συνιστάται αυστηρά για ηλικιωμένους, παιδιά, εγκύους ή άτομα με προβλήματα υγείας.
  • Στην ελληνική κοινωνία, η νηστεία παραμένει διαδεδομένη, με προσαρμογές σε καταστήματα και αγορές που προσφέρουν νηστίσιμα προϊόντα, και θεωρείται μια μορφή αποτοξίνωσης για τον οργανισμό.
Στο Τρικόρφο, περίπου 236 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, η καθημερινότητα των μοναχών αποτυπώνει μια διατροφική πρακτική αιώνων που αποκτά σήμερα νέο ενδιαφέρον.

Σε όλη τη χώρα και στις ορθόδοξες κοινότητες ανά τον κόσμο, η νηστεία της Σαρακοστής προσφέρει ένα σύγχρονο μάθημα διατροφής και αυτοπειθαρχίας. Για έξι εβδομάδες κάθε άνοιξη, εκατομμύρια άνθρωποι ακολουθούν μια διατροφή κυρίως φυτικής βάσης, με έμφαση στα λαχανικά, τα όσπρια και τον απλό τρόπο μαγειρέματος.

Τι περιλαμβάνει η νηστεία

Κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αποφεύγουν το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά και τα ψάρια με σπονδυλική στήλη. Επιπλέον, το λάδι και το κρασί αποκλείονται τις καθημερινές.

Ένας μοναχός προετοιμάζει γεύματα στο Μοναστήρι του Αγίου Αυγουστίνου και του Σεραφείμ του Σάροφ, ενόψει του Πάσχα, στο πλαίσιο των ετήσιων διατροφικών περιορισμών της Σαρακοστής, στο χωριό Τρικόρφο, περίπου 236 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας

Ωστόσο, η νηστεία δεν σημαίνει αποχή από το φαγητό, αλλά από συγκεκριμένες τροφές. Οι κανόνες δεν είναι απόλυτοι και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Η καθημερινότητα στο μοναστήρι

Στο Μοναστήρι του Αγίου Αυγουστίνου και του Σεραφείμ του Σάροφ, περίπου 40 μοναχοί ακολουθούν πιστά αυτούς τους κανόνες. Καλλιεργούν οι ίδιοι τα περισσότερα τρόφιμά τους, όπως κολοκύθια και ντομάτες.

Τα γεύματά τους μπορεί να είναι απλά, αλλά όχι άγευστα. Χρησιμοποιούν τεχνικές που διατηρούν τη γεύση και την υφή: πατάτες στον φούρνο με ταχίνι αντί για λάδι, ζωμούς λαχανικών για πιο πλούσια όσπρια.

Διαφορές Ανατολής και Δύσης

Οι παραδόσεις της Σαρακοστής διαφέρουν μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Στη Δύση, οι πιστοί επιλέγουν τι θα στερηθούν, ενώ στην Ορθόδοξη παράδοση η αποχή αφορά κυρίως τα ζωικά προϊόντα, με εξαίρεση τα θαλασσινά όπως γαρίδες και καλαμάρια.

Στην Ελλάδα, ακόμη και μεγάλες αλυσίδες όπως τα McDonald's προσαρμόζουν τα μενού τους, προσφέροντας επιλογές που συμβαδίζουν με τη νηστεία.

«Γυμναστήριο για την ψυχή»

Ο ηγούμενος του μοναστηριού, πατέρας Νεκτάριος Μουλατσιώτης, παρομοιάζει τη νηστεία με άσκηση: «Όπως κάποιος πηγαίνει στο γυμναστήριο για το σώμα, η εκκλησία είναι γυμναστήριο για την ψυχή», αναφέρει.

Η πείνα δεν αποφεύγεται, αλλά θεωρείται μέρος της διαδικασίας: λιγότερη απόλαυση, περισσότερη διαύγεια και συγκέντρωση.

Τα οφέλη για την υγεία

Η επιστημονική κοινότητα έχει μελετήσει επί χρόνια τις διατροφικές συνήθειες των μοναχών. Μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιοπαθειών, διαβήτη τύπου 2 και εγκεφαλικών.

Η διατροφολόγος Ειρήνη Μπαμπαρούτση επισημαίνει ότι η αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών βοηθά σημαντικά το πεπτικό σύστημα, ενώ τονίζει:
«Δεν έχει σημασία μόνο τι αποφεύγουμε, αλλά και τι επιλέγουμε να τρώμε».

Η αυστηρή νηστεία δεν συνιστάται για όλους. Ηλικιωμένοι, παιδιά, έγκυες ή άτομα με προβλήματα υγείας εξαιρούνται. Ταυτόχρονα, η υπερβολική κατανάλωση τροφής μετά τη νηστεία μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό.

Ένας μοναχός σερβίρει φακές για το μεσημεριανό γεύμα στο Μοναστήρι του Αγίου Αυγουστίνου και του Σεραφείμ του Σάροφ, στο χωριό Τρικόρφο, περίπου 236 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας

Η ελληνική καθημερινότητα της Σαρακοστής

Πολλοί Έλληνες δεν τηρούν όλη τη νηστεία, αλλά συμμετέχουν κυρίως τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τα σούπερ μάρκετ και οι φούρνοι διευκολύνουν τη διαδικασία, προσφέροντας νηστίσιμα προϊόντα όπως όσπρια, ελιές, θαλασσινά και ταραμοσαλάτα.

Στις αγορές, όπως η κεντρική ψαραγορά της Αθήνα, η κίνηση αυξάνεται, με τους πωλητές να γεμίζουν σακούλες με μύδια, χταπόδια και αχιβάδες.

Ο πατέρας Σεραφείμ μεταφέρει ένα σακί με τροφή για πρόβατα στο Μοναστήρι του Αγίου Αυγουστίνου και του Σεραφείμ του Σάροφ, στο χωριό Τρικόρφο

Μια «μικρή αποτοξίνωση»

Ο γενικός διευθυντής της αγοράς, Γεράσιμος Μανταλβάνος, επισημαίνει ότι οι διατροφικές συνήθειες καλό είναι να αλλάζουν μέσα στη χρονιά: «Η νηστεία είναι ένα είδος μικρής αποτοξίνωσης, ένα διάλειμμα για τον οργανισμό».

Η νηστεία της Σαρακοστής, πέρα από θρησκευτική πρακτική, αναδεικνύεται έτσι σε έναν διαχρονικό οδηγό διατροφής και αυτοελέγχου - μια παράδοση που εξακολουθεί να εμπνέει, ακόμη και στη σύγχρονη εποχή.

